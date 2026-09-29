MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda
Espanhol vai para a marca italiana em 2027 com um objetivo muito claro em sua mente
A decisão de Pedro Acosta de se juntar à equipe oficial da Ducati a partir da temporada de 2027 da MotoGP foi motivada pelo desejo de vencer Marc Márquez com a mesma moto, e não por um contrato mais lucrativo, segundo sua equipe atual, a KTM.
Acosta substituirá o bicampeão da MotoGP Francesco Bagnaia na equipe oficial da Ducati, formando uma das duplas mais impressionantes do grid, ao lado do atual campeão Márquez.
A mudança encerrará a longa parceria de Acosta com a KTM, que o apoiou desde seus primeiros passos no motociclismo e lhe proporcionou sua grande chance na classe-rainha. A saída de Acosta é vista como um grande golpe para a marca austríaca, que se tornou cada vez mais dependente de seu jovem prodígio ao longo dos anos.
Mas o CEO da KTM, Gottfried Neumeister, afirma que não havia nada que ele pudesse ter feito para convencer Acosta a permanecer na equipe no ano que vem, já que ele buscava mais do que apenas um salário maior e uma moto competitiva na era de 850cc.
“Sinto muito mesmo [por ele estar saindo] e tentei [mantê-lo aqui]. Não é segredo que tentei pessoalmente convencê-lo a ficar, mas foi muito difícil. Ainda fico arrepiado porque ele me disse: ‘Gottfried, não se trata de um milhão a mais ou a menos’. Já vimos pilotos que ficam com o pacote básico no início da temporada e simplesmente assinam com outras equipes por causa do dinheiro".
“Para mim, isso não é espírito de competição. Ele simplesmente disse em espanhol: ‘mesmo que você tenha uma moto melhor com a 850cc e eu esteja vencendo com esta aqui, quero derrotar o Marc com a mesma arma’".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Então, você fica desarmado, desmontado, e isso é um incentivo incrível; sempre terei os melhores sentimentos quando o vir, e vamos lutar até o último dia".
Neumeister também deixou em aberto a possibilidade de um reencontro com Acosta no futuro, assim como a Honda sempre disse que receberia Márquez de braços abertos.
“Sempre disse que na vida a gente sempre se encontra duas vezes, e ele está realmente fazendo o melhor pela equipe”.
Questionado sobre o comentário da KTM, de que Acosta quer vencê-lo com máquinas igualmente competitivas, o multicampeão Márquez disse que não compartilha do mesmo desejo, apontando para a diferença de idade e experiência entre eles.
“Não, essa não é a minha batalha no momento. Já estou em outra fase da minha carreira”, disse ele.
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