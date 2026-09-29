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Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A decisão de Pedro Acosta de se juntar à equipe oficial da Ducati a partir da temporada de 2027 da MotoGP foi motivada pelo desejo de vencer Marc Márquez com a mesma moto, e não por um contrato mais lucrativo, segundo sua equipe atual, a KTM.

Leia também:

Acosta substituirá o bicampeão da MotoGP Francesco Bagnaia na equipe oficial da Ducati, formando uma das duplas mais impressionantes do grid, ao lado do atual campeão Márquez.

A mudança encerrará a longa parceria de Acosta com a KTM, que o apoiou desde seus primeiros passos no motociclismo e lhe proporcionou sua grande chance na classe-rainha. A saída de Acosta é vista como um grande golpe para a marca austríaca, que se tornou cada vez mais dependente de seu jovem prodígio ao longo dos anos.

Mas o CEO da KTM, Gottfried Neumeister, afirma que não havia nada que ele pudesse ter feito para convencer Acosta a permanecer na equipe no ano que vem, já que ele buscava mais do que apenas um salário maior e uma moto competitiva na era de 850cc.

“Sinto muito mesmo [por ele estar saindo] e tentei [mantê-lo aqui]. Não é segredo que tentei pessoalmente convencê-lo a ficar, mas foi muito difícil. Ainda fico arrepiado porque ele me disse: ‘Gottfried, não se trata de um milhão a mais ou a menos’. Já vimos pilotos que ficam com o pacote básico no início da temporada e simplesmente assinam com outras equipes por causa do dinheiro". 

“Para mim, isso não é espírito de competição. Ele simplesmente disse em espanhol: ‘mesmo que você tenha uma moto melhor com a 850cc e eu esteja vencendo com esta aqui, quero derrotar o Marc com a mesma arma’". 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Então, você fica desarmado, desmontado, e isso é um incentivo incrível; sempre terei os melhores sentimentos quando o vir, e vamos lutar até o último dia".

Neumeister também deixou em aberto a possibilidade de um reencontro com Acosta no futuro, assim como a Honda sempre disse que receberia Márquez de braços abertos.

“Sempre disse que na vida a gente sempre se encontra duas vezes, e ele está realmente fazendo o melhor pela equipe”.

Questionado sobre o comentário da KTM, de que Acosta quer vencê-lo com máquinas igualmente competitivas, o multicampeão Márquez disse que não compartilha do mesmo desejo, apontando para a diferença de idade e experiência entre eles. 

“Não, essa não é a minha batalha no momento. Já estou em outra fase da minha carreira”, disse ele.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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