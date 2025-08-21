MotoGP: Chantra estabelece GP da Catalunha como meta de retorno às pistas
Piloto tailandês da LCR-Honda está lesionado desde 1º de julho, após acidente com moto off-road
Somkiat Chantra, piloto tailandês da LCR-Honda e que está lesionado desde 1º de julho, está enfrentando a reta final de sua recuperação com o objetivo de voltar a pilotar a moto no GP da Catalunha de MotoGP.
Chantra se machucou enquanto treinava em uma moto off-road perto de Sant Just (Barcelona), onde mora durante a temporada, embora a equipe LCR só tenha comunicado o ocorrido três dias depois. O piloto tailandês sofreu uma fratura no ligamento colateral lateral do joelho direito e foi submetido a uma cirurgia no dia 8 de julho, mais de uma semana após o acidente.
A intervenção cirúrgica foi realizada pelo doutor Joan Carles Monllau e, de acordo com um comunicado da equipe LCR, o resultado foi "satisfatório".
Desde então, quase dois meses se passaram, período durante o qual Chantra perdeu os GPs da Alemanha, República Tcheca, Áustria e, neste fim de semana, o GP da Hungria. O único ponto positivo para o novato da MotoGP é que a pausa, que duraram mais de três semanas, o pegaram no meio da lesão, e ele pôde passar duas semanas com a família na Tailândia durante esse período.
Agora, Chantra está de volta a Barcelona e intensificou sua reabilitação com o objetivo de retornar no GP da Catalunha, que acontece no primeiro fim de semana de setembro.
"Somkiat está descansando há duas semanas em seu país natal, mas não parou de trabalhar na recuperação de sua lesão", disse Lucio Cecchinello, proprietário da equipe LCR, na qual o piloto tailandês corre, ao Motorsport.com na quinta-feira (21).
"Atualmente, ele está trabalhando com várias máquinas para acelerar o cronograma. Planejamos colocá-lo em uma moto na primeira semana de setembro, seja em pista de terra ou em uma moto de 600cc em um circuito pequeno, para ver como ele se sente. O objetivo é que ele reapareça em Barcelona", disse Cecchinello.
Chantra, 26 anos, está fazendo sua estreia na MotoGP nesta temporada sob a égide do projeto Idemitsu, que, junto com a Honda, detém uma das vagas da LCR.
O piloto tailandês só conseguiu competir em nove GPs este ano, tendo perdido o GP da França após as cinco primeiras rodadas da temporada, depois de passar por uma cirurgia para a síndrome compartimental, os nervos comprimidos em seu braço que o atormentaram nas primeiras corridas da temporada.
O melhor resultado de Chantra na temporada foi o 15º lugar em Assen, onde o piloto de testes da Honda, Aleix Espargaró, o deixou passar na última volta para marcar seu primeiro ponto na categoria rainha. O veterano deveria ter substituído o tailandês neste fim de semana no box da LCR, mas uma nova lesão enquanto corria de bicicleta deixou o espanhol de fora.
Os números de Chantra em seu ano de estreia na MotoGP não estão atendendo às expectativas da Honda, que agora está considerando escalar o tailandês para sua equipe oficial do Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) na próxima temporada.
MotoGP: Chantra estabelece GP da Catalunha como meta de retorno às pistas
