Parece quase uma maldição, mas mesmo nesta temporada a MotoGP está lutando, e muito, para ter o grid completo na pista. Depois de três corridas de ausência, devido à grave lesão que sofreu durante os testes em Suzuka, em vista de um possível compromisso com as 8 Horas, na Alemanha, Luca Marini deve finalmente retornar, desde que passe nos exames médicos marcados para a próxima quinta-feira em Sachsenring, obtendo o "fit".

O mesmo se aplica a Álex Márquez, embora, na realidade, o piloto da Gresini Racing não tenha perdido nenhuma corrida, tendo lesionado a mão esquerda durante a longa corrida em Assen. No entanto, depois de passar por uma cirurgia na noite de domingo, o espanhol também terá que passar por exames com o Dr. Angel Charte na chegada à pista alemã.

Para um piloto da Honda que está pronto para recuperar seu lugar, no entanto, a fabricante japonesa perdeu outro pelo menos par as duas semanas. Esta manhã, de fato, a equipe LCR anunciou que Somkiat Chantra se machucou na terça-feira, enquanto treinava em uma moto off-road.

O piloto tailandês, que no domingo, na Holanda, marcou o primeiro ponto na categoria rainha, passou por uma avaliação médica que, infelizmente, mostrou uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, para a qual ele será submetido a uma cirurgia na próxima terça-feira no Hospital Universitário Dexeus.

Isso significa que Chantra será definitivamente forçado a perder o GP da Alemanha na próxima semana e o GP da República Tcheca, que será realizado na semana seguinte. Teoricamente, os regulamentos permitem que a equipe de Lucio Cecchinello não o substitua em Sachsenring, mas terá necessariamente que fazê-lo em Brno, embora até o momento não tenha sido dada nenhuma indicação sobre o nome do possível substituto.

Falando em ausências, também devemos mencionar a do sofrido Jorge Martín, atingido por três lesões diferentes este ano, que lhe permitiram participar apenas do GP do Catar. O piloto da Aprilia não estará no jogo em Sachsenring, mas ontem ele voltou à pista em Barcelona pilotando uma moto de estrada RSV4. Na próxima semana, ele deve passar por um check-up no qual espera obter autorização para um teste com a moto RS-GP MotoGP, o que poderia abrir a porta para um retorno no GP da República Tcheca.

