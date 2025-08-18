MotoGP: Chefão da Tech3 nega venda da equipe para Gunther Steiner

Nos últimos meses, houve rumores no paddock da MotoGP de uma possível aquisição da Tech3 pelo ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Günther Steiner. No entanto, Hervé Poncharal, chefe da equipe francesa ligada à KTM negou os rumores, afirmando que são mera "ficção jornalística".

Na Áustria, na corrida em casa da KTM, o fundador e gerente da equipe, falando ao portal The Race, confirmou que estava procurando investidores para o próximo ciclo regulatório, mas negou que tivesse encerrado as conversas com Steiner.

"Em junho, decidi conversar com todos para dizer que estamos disponíveis para discutir e ver o que podemos fazer no futuro para sermos mais fortes", explicou Poncharal, que também reconstruiu uma "linha do tempo" dos eventos.

"Para o contrato de 2027-2031, precisamos fazer vários grandes investimentos e é um pouco difícil fazer isso sozinhos, mas nada mudou. Ainda estamos negociando e esperamos encontrar uma solução. No momento, não está claro qual será a solução, mas sinceramente não tenho ideia de por que o artigo foi publicado. Para mim, foi muito estranho".

Poncharal, no entanto, não ficou muito ressentido com a notícia e brincou com a própria "coceira para ser notado" de Steiner.

"Como Carlo Pernat costumava dizer, é melhor que as pessoas falem de você, não importa o que digam. É melhor do que ser um fantasma ou desaparecer. Isso foi mais uma propaganda para Günther do que para mim, mas ele adora isso. Ele gosta de ser o centro das atenções, de ser comentado, então acho que ele está feliz", brincou Poncharal.

