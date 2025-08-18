MotoGP: Chefão da Tech3 nega venda da equipe para Gunther Steiner
Hervé Poncharal afirmou que o ex-chefe de equipe da Haas na F1 "gosta de ser o centro das atenções"
Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Nos últimos meses, houve rumores no paddock da MotoGP de uma possível aquisição da Tech3 pelo ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Günther Steiner. No entanto, Hervé Poncharal, chefe da equipe francesa ligada à KTM negou os rumores, afirmando que são mera "ficção jornalística".
Na Áustria, na corrida em casa da KTM, o fundador e gerente da equipe, falando ao portal The Race, confirmou que estava procurando investidores para o próximo ciclo regulatório, mas negou que tivesse encerrado as conversas com Steiner.
"Em junho, decidi conversar com todos para dizer que estamos disponíveis para discutir e ver o que podemos fazer no futuro para sermos mais fortes", explicou Poncharal, que também reconstruiu uma "linha do tempo" dos eventos.
"Para o contrato de 2027-2031, precisamos fazer vários grandes investimentos e é um pouco difícil fazer isso sozinhos, mas nada mudou. Ainda estamos negociando e esperamos encontrar uma solução. No momento, não está claro qual será a solução, mas sinceramente não tenho ideia de por que o artigo foi publicado. Para mim, foi muito estranho".
Poncharal, no entanto, não ficou muito ressentido com a notícia e brincou com a própria "coceira para ser notado" de Steiner.
"Como Carlo Pernat costumava dizer, é melhor que as pessoas falem de você, não importa o que digam. É melhor do que ser um fantasma ou desaparecer. Isso foi mais uma propaganda para Günther do que para mim, mas ele adora isso. Ele gosta de ser o centro das atenções, de ser comentado, então acho que ele está feliz", brincou Poncharal.
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários