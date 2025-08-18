Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Chefão da Tech3 nega venda da equipe para Gunther Steiner

Hervé Poncharal afirmou que o ex-chefe de equipe da Haas na F1 "gosta de ser o centro das atenções"

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gunther Steiner

Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Nos últimos meses, houve rumores no paddock da MotoGP de uma possível aquisição da Tech3 pelo ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Günther Steiner. No entanto, Hervé Poncharal, chefe da equipe francesa ligada à KTM negou os rumores, afirmando que são mera "ficção jornalística".

Leia também:

Na Áustria, na corrida em casa da KTM, o fundador e gerente da equipe, falando ao portal The Race, confirmou que estava procurando investidores para o próximo ciclo regulatório, mas negou que tivesse encerrado as conversas com Steiner.

"Em junho, decidi conversar com todos para dizer que estamos disponíveis para discutir e ver o que podemos fazer no futuro para sermos mais fortes", explicou Poncharal, que também reconstruiu uma "linha do tempo" dos eventos.

"Para o contrato de 2027-2031, precisamos fazer vários grandes investimentos e é um pouco difícil fazer isso sozinhos, mas nada mudou. Ainda estamos negociando e esperamos encontrar uma solução. No momento, não está claro qual será a solução, mas sinceramente não tenho ideia de por que o artigo foi publicado. Para mim, foi muito estranho".

Poncharal, no entanto, não ficou muito ressentido com a notícia e brincou com a própria "coceira para ser notado" de Steiner.

"Como Carlo Pernat costumava dizer, é melhor que as pessoas falem de você, não importa o que digam. É melhor do que ser um fantasma ou desaparecer. Isso foi mais uma propaganda para Günther do que para mim, mas ele adora isso. Ele gosta de ser o centro das atenções, de ser comentado, então acho que ele está feliz", brincou Poncharal.

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Martín não entende queda de rendimento de Bagnaia: "Para mim, ter um companheiro de equipe forte me ajuda"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Fórmula 1
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli
Massa é o terceiro maior pontuador da etapa de Curvelo da Stock Car

Massa é o terceiro maior pontuador da etapa de Curvelo da Stock Car

Stock Car
Curvelo
Massa é o terceiro maior pontuador da etapa de Curvelo da Stock Car
Barrichello é P14 em Curvelo na Stock Car e mira final da NASCAR Brasil

Barrichello é P14 em Curvelo na Stock Car e mira final da NASCAR Brasil

Stock Car
Curvelo
Barrichello é P14 em Curvelo na Stock Car e mira final da NASCAR Brasil

Últimas notícias

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1 Fórmula 1
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros