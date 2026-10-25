MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

O CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, admitiu que não sabe se o cancelamento do GP da Austrália de MotoGP foi bom ou ruim para sua equipe, dada a ausência de Jorge Martín devido a uma lesão sofrida na sprint de sábado e a boa performance de Marco Bezzecchi na prova curta.

Candidato ao título, Martín fraturou o braço no sábado enquanto disputava a vitória na sprint, perdendo a liderança do campeonato para Marc Márquez.

Do ponto de vista do espanhol da Aprilia, o cancelamento é visto como um pequeno alívio e uma pequena oportunidade de permanecer na disputa pelo título, já que impede que seu rival da Ducati amplie sua vantagem de 10 pontos na classificação.

No entanto, Rivola não tem certeza se a resposta é tão clara para a equipe como um todo, já que Marco Bezzecchi ocupa a terceira posição na classificação e está 50 pontos atrás de Márquez.

“Não sei. Tenho certeza de que Marco está um pouco chateado porque viu uma oportunidade”, explicou Rivola durante uma coletiva de imprensa no domingo em Phillip Island, após o cancelamento da corrida. “Mas acho que Jorge está feliz".

“Sinto muito pelas pessoas que estiveram aqui o dia inteiro, desde bem cedo pela manhã. E a última dança, digamos assim, a última corrida em Phillip Island merecia um final melhor. Mas é assim que as coisas são".

Os organizadores cancelaram a corrida porque não podiam garantir que o helicóptero médico fosse capaz de voar para resgatar qualquer piloto ferido durante a corrida, nem de pousar em Melbourne, onde fica o hospital de referência mais próximo.

“Pessoalmente, eu não tinha pensado na questão do helicóptero”, admitiu Rivola. “Mas esse foi o principal problema”, reconheceu ele.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola falou com a imprensa imediatamente após os pilotos completarem duas voltas de demonstração atrás do safety car, diante dos milhares de fãs que lotaram o circuito pela última vez.

“Ainda não conversei com o Marco depois que os pilotos pararam, para saber como está a pista. A julgar pelo que vimos, as condições da pista não pareciam muito boas, considerando as velocidades médias que costumam atingir aqui”, explicou ele, reconhecendo que as condições da pista também não eram ideais para a corrida.

“É uma pena, de certa forma, porque estamos aqui para correr, obviamente. Na verdade, a corrida de Phillip Island é uma das mais icônicas, e todos nós adoramos vir aqui. Mas é assim que as coisas são. Não sei se isso é bom ou não”, insistiu.

“Estou aqui para correr”

Dada a resposta ambígua de Rivola, ele foi questionado novamente sobre o assunto e sobre sua opinião: se estava decepcionado por Bezzecchi ou aliviado por Martin.

“Não sei. Estou aqui para correr. Então, quando venho para Phillip Island, não encaro a corrida de uma perspectiva pessoal. Trouxe minha família porque disse a eles que precisavam assistir à última corrida em Phillip Island. É algo único. Então, eles passaram dois ou quatro dias viajando de um lado para outro pelo mundo à toa, mas é assim que as coisas são”, explicou ele.

“No fim das contas, se olharmos para o Jorge, fica claro que é melhor não corrermos, nem mesmo em Sepang, até as duas últimas corridas, talvez. Mas não é nisso que estamos pensando; o que importa é o que temos que fazer agora. Essa é a tarefa principal".

Já se sabia há semanas que havia previsão de chuva forte para Phillip Island no domingo, mas a corrida não foi transferida para sábado, como aconteceu em 2023. “Na verdade, a tarde de sábado também deveria ter sido bastante ruim depois da sprint. Hoje deveria estar frio e chuvoso, mas não tão ruim quanto na noite anterior".

“Talvez agora, falando sobre se poderíamos ter corrido no sábado, talvez, mas é muito cedo para dizer. É uma pena que não tenhamos podido correr para todas essas pessoas, mas é algo que realmente não podemos controlar".

Jorge Martín e Marc Márquez Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Muito difícil” para Martín correr em Sepang

Martín se machucou durante a corrida sprint na Austrália, no sábado, fraturando o rádio do braço direito. A fratura sem deslocamento pode permitir que o espanhol corra em Sepang, na próxima semana.

“Muito difícil. Muito, muito difícil. Espero ver o Jorge em Sepang, pelo menos conosco, e vamos ver”, disse Rivola. “Acho que a história entre a Aprilia e o Jorge tem sido bastante infeliz. O lado bom desta vez é que ele só quebrou um osso. Não é nada grave”, acrescentou.

“Mas gostaria que nossa história terminasse da melhor maneira possível, com ele 100% fisicamente. Ontem [sábado], ele deu um show incrível. Vimos o verdadeiro Jorge, e acho que ele tinha chances de vencer a corrida. Mas podemos dizer que, às vezes, coisas ruins acontecem. Não tivemos muita sorte com ele, mas certamente não vamos desistir até que isso acabe".

Após o cancelamento na Austrália, ainda resta uma etapa que também pode ser cancelada: o GP do Catar. Tal cenário deixaria Bezzecchi com poucas chances de conquistar o título.

“Por um lado, há muito mais a dizer; por outro, simplesmente fazemos o que nos mandam. Se fazemos esse trabalho, é porque somos apaixonados por ele. Se o organizador nos disser que as condições são adequadas para a corrida do ponto de vista da segurança, simplesmente fazemos isso".

“Não estamos em posição de dizer: ‘Não vou’. Até agora, não há motivo para isso. Talvez acordemos amanhã e a situação tenha mudado, mas hoje não".

“No momento, acreditamos que faltam quatro corridas. Não sei se isso é bom ou ruim para o Jorge, porque, se ele não estiver em boa forma física, não é bom. Mas não cabe a nós decidir isso".

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