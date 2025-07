O Mundial de MotoGP chegou à metade e Pecco Bagnaia ainda não conseguiu encontrar a chave certa para se sentir confortável pilotando a Ducati Desmosedici GP25. O sábado em Sachsenring foi provavelmente um dos pontos mais baixos da trajetória com a fábrica italiana, porque, sob chuva, o tricampeão mundial não foi além do 11º lugar no grid e do 12º na sprint, acumulando uma diferença de mais de 20 segundos em relação ao vencedor, o companheiro de equipe Marc Márquez.

No domingo a situação se ajustou um pouco pois, no seco, ele conseguiu se recuperar, terminando em terceiro, mas foi ajudado pelo duplo acidente de Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, que estavam à sua frente. Além disso, quando tentou se aproximar de Álex Márquez, teve as dificuldades habituais com a frente que o forçaram a desistir.

Depois da corrida, o chefe da Ducati, Davide Tardozzi fez um balanço da situação de Pecco a Sky Sport : "Depois do pequeno desastre da sprint havia algo para recuperar e Pecco subiu ao pódio. É verdade que alguns pilotos na frente dele caíram e que ele não conseguiu alcançar Álex Márquez, mas acho que, ao ver tantos acidentes, ele também ficou um pouco satisfeito. Estou muito confiante para Brno e estamos avaliando algumas situações, porque tudo foi bem em Assen, então temos que entender por que não correu tão bem em Sachsenring".

Depois da sprint, havia quase uma perplexidade na garagem da equipe, pois não conseguiam entender o motivo de um desempenho tão decepcionante: "Esse é o problema. Não entendemos a causa dessa total falta de aderência, especialmente na traseira. Os engenheiros trabalharam nisso e, no aquecimento, foi razoavelmente melhor porque, embora estivesse um segundo atrás de Marc, estava a três décimos do terceiro, então demos um passo à frente. Dito isso, estou convencido de que daremos mais um passo em Brno, essa é uma grande esperança."

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Alexander Trienitz

O problema é o mesmo que vem se arrastando desde o início da temporada: "Quando o pneu dianteiro esquenta, Pecco tem problemas. Ainda não entendemos bem o motivo, mas estou muito confiante para Brno, onde há um novo asfalto com muita aderência e que pode ajudar muito o desempenho de Pecco. Infelizmente, continua sendo o mesmo problema do início do ano, mas Gigi e os engenheiros estão trabalhando nisso, porque temos o dever absoluto de trazer Pecco de volta às posições que ele merece e de lutar com Marc pelas vitórias."

Em um nível mental, não deve ser fácil resistir em uma situação como essa, mas Tardozzi não tem dúvidas sobre a força de Bagnaia desse ponto de vista: "Em primeiro lugar, há a confiança que a equipe dá a ele, o que lhe diz que eles não perderam a fé nele nem um pouco. Acho que isso é decisivo para ter força para continuar, mesmo quando há problemas que são os mesmos há 11 corridas. Dito isso, nós perseveramos, não desistimos, e uma das características do Pecco é justamente essa: manter-se firme por causa da consciência que ele tem de suas próprias habilidades e talento."

Com relação ao copo meio cheio ou meio vazio, o chefe parece estar alinhado com seu piloto, que gostaria de algo mais: "Para ser sincero, o pódio é bom, mas Pecco precisa poder fazer algo mais. Dizer que subimos ao pódio, então devemos estar felizes, não. Pecco precisa estar em uma posição diferente e com uma velocidade diferente. O fato de ele ter chegado novamente a quatro décimos de Álex e não ter conseguido atacá-lo nos faz pensar. Tecnicamente, os engenheiros e Gigi estão pensando no que fazer; a situação não melhorou muito, apesar do pódio. Talvez tenha sido um pouco melhor em Assen, mas ainda havia o mesmo problema."

