MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

Apesar da condição de estreante na temporada de 2026 da MotoGP, Diogo Moreira já se consolidou, em apenas dez GPs, como um piloto que soma pontos com regularidade (ele só não terminou em Le Mans devido a uma queda). O piloto de 21 anos somou pontos em sprints em duas ocasiões e terminou entre os 10 primeiros em três corridas longas, tendo como melhor resultado até o momento o sexto lugar em Balaton Park.

A Honda tem um contrato de dois anos com o brasileiro, com a opção de estender para um terceiro ano. A escolha da montadora japonesa demostra que a marca quis dar tempo ao jovem piloto, para que possa se desenvolver na categoria rainha. Porém, Klaus Nöhles, chefe dos mecânicos de Moreira, vê no jovem alguém "já extremamente preparado" para a idade.

"É um piloto completo, que simplesmente sabe o que importa e está muito bem preparado, tanto mental quanto fisicamente. É alguém a quem você já não precisa explicar nada sobre o que fazer, antes e entre as corridas. Ele já esteve bem preparado no passado", compartilhou Nöhles em entrevista ao Motorsport.com.

O atual campeão da Moto2 também treina motocross com os irmãos Márquez e já impressionou estrelas consagradas no flat track (modalidade de motociclismo disputada em uma pista oval de terra batida). Em novembro de 2025, conseguiu a pole position no encontro anual no rancho de Valentino Rossi, deixando ninguém menos que o próprio #46 na segunda posição. Nos 100 Km dei Campioni, a dupla formada por Moreira e Federico Fuligni terminou em segundo lugar.

O talento e a velocidade de Moreira eram bem conhecidos no meio das duas rodas. Ainda assim, a MotoGP é um jogo completamente diferente: "Foi claramente uma adaptação para ele, no início", confirmou Nöhles.

Diogo Moreira, Team LCR Honda y su crew chief Klaus Nohles Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Apenas foi preciso algum tempo para introduzi-lo em tudo, procedimentos que, simplesmente, eram diferentes. Aqui há muito mais pessoas trabalhando para você, muito mais informação que o piloto precisa processar", continuou.

Porém, o chefe destaca que Moreira sempre se manteve calmo: "Da nossa parte, simplesmente abordamos toda a questão passo a passo, para não sobrecarregá-lo com todas as possibilidades que a MotoGP oferece. O que me pareceu muito positivo foi que em nenhum momento tive a sensação de que ele estivesse colocando pressão demais sobre si mesmo. Ele coloca muita pressão em si mesmo, mas também em todos os outros ao seu redor".

"Isso é bom, porque só assim, no fim, você alcança um objetivo realmente grandioso, mas nunca tive a sensação de que ele estivesse tentando apressar as coisas. Ele sabe que tem potencial e certas coisas precisam de tempo", explicou.

Moreira regularmente fala durante os fins de semana de corrida que "ainda precisa continuar aprendendo". Nöhles vê um progresso claro na primeira metade da temporada: "O que ele aprendeu até agora, realmente aprendeu e isso está sob controle".

"E podemos ver que há potencial para ainda mais. Como eu disse, simplesmente precisamos manter a calma e garantir que demos os passos no momento certo, para que ele saiba o que está fazendo. E uma vez que tudo isso esteja aperfeiçoado, ele terá todas as ferramentas para estar na frente", disse.

Além disso, Moreira também teve relativamente poucas quedas até agora: apenas seis em dez GPs.

Honda vai promovê-lo à equipe oficial em 2027?

A classificação é uma das áreas em que Moreira está trabalhando. Em Mugello, conseguiu a vaga direta para o Q2 pela primeira vez e confirmou essa possibilidade em Balaton Park, com uma oitava posição, e em Brno.

Ele tem batido cada vez mais à porta do Top 10. Com 43 pontos na classificação geral da MotoGP, Moreira já é o segundo melhor piloto da Honda. Luca Marini, graças à sua regularidade, somou 71.

Diogo Moreira, Equipo LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pensando no futuro, a Honda ainda precisa tomar uma decisão a respeito de seus pilotos. Fabio Quartararo chegará à equipe oficial, mas ainda é incerto quem será seu companheiro de equipe. A marca japonesa debate entre promover Moreira, que faz 2026 pela LCR, ou David Alonso, que chegará da Moto2. Se o brasileiro for o escolhido para a equipe oficial, o hispano-colombiano iria para a LCR, comandada por Lucio Cechinello.

Moreira está preparado para passar a uma equipe oficial em apenas sua segunda temporada na MotoGP? "De um ponto de vista pessoal, gostaria de ter Diogo por um segundo ano na mesma equipe, com a mesma equipe técnica, aprendendo", compartilhou Nöhles.

"Isso sem dúvida seria útil para o seu futuro, ter uma certa continuidade. Mas, por outro lado, ele demonstrou o que já aprendeu em tão pouco tempo e o quanto melhorou. Sim, acredito que estaria preparado para isso".

"Também porque, como comentei, é um piloto muito completo, está seguro de si. E não acho que isso o influencie muito se passar para uma equipe oficial. Tenho a sensação de que seguirá seu próprio caminho, à sua maneira", finalizou.

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