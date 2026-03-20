MotoGP: Chuva atrasa programação em Goiânia e causa novos alagamentos no autódromo; veja novos horários
Primeira sessão do dia, treino livre da Moto3 sofreu atraso de uma hora, levando à modificação de toda a programação do dia em Goiânia
A chuva voltou a cair com força em Goiânia na noite de sexta / manhã de sábado, causando novos contratempos ao Autódromo Internacional Ayrton Senna e à programação do GP do Brasil de MotoGP.
A precipitação começou aproximadamente à 1h da manhã, e seguiu com força até o amanhecer, aproximadamente às 06h30. Porém, no horário m arcado para o início da programação, 09h, ela seguia caindo, mas de forma mais amena.
Segundo informações locais, caíram 27 mm de chuva no autódromo durante a noite, uma quantidade considerada de moderada a alta, segundo o Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), e isso causou transtornos no autódromo, como o alagamento do túnel que conecta a entrada do circuito ao paddock.
Com isso, a programação da sexta-feira sofreu atrasos. Marcado para 09h, o primeiro treino livre da Moto3 foi atrasado em uma hora, até que a pista tivesse condições para receber os pilotos. Isso também modificou os horários das sessões das demais classes.
Veja como ficou a nova programação da sexta-feira do Mundial de Motovelocidade em Goiânia:
|CLASSE
|SESSÃO
|HORÁRIO
|ONDE ASSISTIR
|Moto3
|Treino Livre 1
|10h00
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Treino Livre 1
|11h00
|ESPN e Disney+
|MotoGP
|Treino Livre 1
|12h05
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Treino Livre 2
|14h15
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Treino Livre 2
|15h05
|ESPN e Disney+
|MotoGP
|Treino Livre 2
|16h00
|ESPN e Disney+
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