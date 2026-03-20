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MotoGP: Chuva atrasa programação em Goiânia e causa novos alagamentos no autódromo; veja novos horários

Primeira sessão do dia, treino livre da Moto3 sofreu atraso de uma hora, levando à modificação de toda a programação do dia em Goiânia

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
A heavy downpour floods the paddock

A chuva voltou a cair com força em Goiânia na noite de sexta / manhã de sábado, causando novos contratempos ao Autódromo Internacional Ayrton Senna e à programação do GP do Brasil de MotoGP.

Leia também:

A precipitação começou aproximadamente à 1h da manhã, e seguiu com força até o amanhecer, aproximadamente às 06h30. Porém, no horário m arcado para o início da programação, 09h, ela seguia caindo, mas de forma mais amena.

Segundo informações locais, caíram 27 mm de chuva no autódromo durante a noite, uma quantidade considerada de moderada a alta, segundo o Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), e isso causou transtornos no autódromo, como o alagamento do túnel que conecta a entrada do circuito ao paddock.

 

Com isso, a programação da sexta-feira sofreu atrasos. Marcado para 09h, o primeiro treino livre da Moto3 foi atrasado em uma hora, até que a pista tivesse condições para receber os pilotos. Isso também modificou os horários das sessões das demais classes.

 
 

Veja como ficou a nova programação da sexta-feira do Mundial de Motovelocidade em Goiânia:

CLASSE SESSÃO HORÁRIO ONDE ASSISTIR
Moto3 Treino Livre 1 10h00 ESPN e Disney+
Moto2 Treino Livre 1 11h00 ESPN e Disney+
MotoGP Treino Livre 1 12h05 ESPN e Disney+
Moto3 Treino Livre 2 14h15 ESPN e Disney+
Moto2 Treino Livre 2 15h05 ESPN e Disney+
MotoGP Treino Livre 2 16h00 ESPN e Disney+

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