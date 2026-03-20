A chuva voltou a cair com força em Goiânia na noite de sexta / manhã de sábado, causando novos contratempos ao Autódromo Internacional Ayrton Senna e à programação do GP do Brasil de MotoGP.

A precipitação começou aproximadamente à 1h da manhã, e seguiu com força até o amanhecer, aproximadamente às 06h30. Porém, no horário m arcado para o início da programação, 09h, ela seguia caindo, mas de forma mais amena.

Segundo informações locais, caíram 27 mm de chuva no autódromo durante a noite, uma quantidade considerada de moderada a alta, segundo o Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), e isso causou transtornos no autódromo, como o alagamento do túnel que conecta a entrada do circuito ao paddock.

Com isso, a programação da sexta-feira sofreu atrasos. Marcado para 09h, o primeiro treino livre da Moto3 foi atrasado em uma hora, até que a pista tivesse condições para receber os pilotos. Isso também modificou os horários das sessões das demais classes.

Veja como ficou a nova programação da sexta-feira do Mundial de Motovelocidade em Goiânia:

CLASSE SESSÃO HORÁRIO ONDE ASSISTIR Moto3 Treino Livre 1 10h00 ESPN e Disney+ Moto2 Treino Livre 1 11h00 ESPN e Disney+ MotoGP Treino Livre 1 12h05 ESPN e Disney+ Moto3 Treino Livre 2 14h15 ESPN e Disney+ Moto2 Treino Livre 2 15h05 ESPN e Disney+ MotoGP Treino Livre 2 16h00 ESPN e Disney+

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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