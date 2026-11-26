Cinco anos após a despedida de Valentino Rossi da MotoGP, o Circuito Ricardo Tormo, em Valência, retirou o mural em homenagem ao italiano de um de seus principais edifícios. A obra, inaugurada em 2021, deu lugar a um telão de 64 metros quadrados. A mudança foi constatada nesta quinta-feira, durante o dia de imprensa da última etapa da temporada de 2026.

Segundo a administração do autódromo espanhol, a deterioração da parede na qual estava a pintura tornou necessária uma reforma na fachada do edifício. A instalação do telão foi a alternativa encontrada para preservar a homenagem ao italiano e ampliar as possibilidades de utilização do espaço.

“Cinco anos depois, a deterioração da parede na qual estava exposto o mural — pintado pelo artista urbano Axe Colours — obrigou o circuito a restaurar a fachada do edifício. Essa obra tornou necessária a retirada da pintura e proporcionou uma oportunidade de transformar a homenagem em uma exibição digital”, explicou o circuito em comunicado.

“Em seu lugar, foi instalado um telão de 64 metros quadrados, no qual a imagem do mural dedicado a Rossi ganha vida e assume uma nova dimensão audiovisual. A nova instalação preservará a memória do número #46, permitindo também alterná-la com outros conteúdos relacionados à história e à atualidade do motociclismo.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O diretor-geral do Circuito Ricardo Tormo, Nicolás Collado, também explicou a decisão e mencionou Marc Márquez, que conquistou seu décimo título mundial na semana passada, em Portimão, superando a marca de Rossi.

“Queremos manter a homenagem a Valentino Rossi, um piloto lendário que escolheu o Circuito Ricardo Tormo para encerrar sua carreira na MotoGP, mas o novo telão nos permite abrir as portas para novas inclusões. Pilotos como Marc Márquez, que já superou Rossi em número de títulos mundiais, também fazem parte da história do nosso esporte.”

O mural havia sido encomendado pelo autódromo em 2021, quando Rossi disputou sua última corrida na MotoGP. Localizada em um dos edifícios próximos à reta principal e ao pit lane, a obra retratava o rosto do italiano e contava com a assinatura do próprio piloto, feita em sua tradicional cor amarela.

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