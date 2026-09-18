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MotoGP - Cirurgia no braço assusta Martín: "Não tenho boas lembranças"

Antes do início das atividades no Red Bull Ring, espanhol tinha 100% de certeza que não precisaria passar pela operação, mas cenário mudou ao longo do dia

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Vice-líder do Mundial, Jorge Martín admitiu que está "com medo" da possibilidade de passar por uma cirurgia no braço para corrigir uma síndrome compartimental, uma decisão que será tomada após o GP da Áustria de MotoGP deste fim de semana.

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O piloto da Aprilia vinha na liderança da prova em Misano quando seu ritmo caiu drasticamente devido à síndrome, deixando-o em um distante quinto lugar na bandeira quadriculada, o que permitiu que Marc Márquez,, empatasse com ele no Mundial.

Martín continuará avaliando seu estado de saúde na Áustria neste fim de semana, antes de decidir se precisará se submeter a uma cirurgia. Mas, com apenas um breve intervalo até a próxima etapa no Japão, em 3 de outubro, e o campeonato empatado, Martin admitiu que está preocupado com o período de recuperação caso opte pela cirurgia.

Questionado se estaria quase 100% em forma para Motegi caso se submetesse à cirurgia na próxima semana, ele disse: “Nunca se sabe como será uma cirurgia. É por isso que estou com um pouco de medo de fazer a cirurgia, porque tudo pode correr bem e eu posso voltar à moto depois de talvez uma semana. Mas [também] pode dar errado".

Martín disse que seu receio vem de uma temporada 2025 difícil, na qual sofreu quatro lesões diferentes e completou apenas sete das 22 corridas: “Não tenho boas lembranças do passado, então preciso ser esperto e inteligente nessas decisões”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

O campeão do MotoGP de 2024 voltou às pistas na sexta-feira durante os treinos, registrando o quinto melhor tempo do TL2. Embora Martín estivesse anteriormente confiante de que não precisaria de cirurgia no braço, sua primeira volta na pista desde o incidente em Misano, deixou-o menos certo quanto ao seu prognóstico. 

“Esta manhã, eu tinha 100% de certeza de que não seria necessária nenhuma cirurgia. Agora tive um pouco de dúvida, mas isso é normal”, disse ele. “Estou ficando cansado, como de costume, então espero poder continuar pilotando a 100%, e hoje consegui fazer isso".

“O foco foi mais encontrar a configuração certa, trabalhar com a moto, e consegui fazer isso sem pensar nisso. Tudo o que fiz durante a semana funcionou bem e me sinto muito melhor. Ainda haverá uma dúvida até domingo, depois da corrida, mas me senti super bem e acho que isso não será um problema durante o fim de semana".

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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