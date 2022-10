Carregar reprodutor de áudio

Não há nada ruim que não possa piorar. E Fabio Quartararo aprendeu o significado disso na pele neste sábado na Malásia. Uma semana após perder a liderança da MotoGP e ver Francesco Bagnaia ter o primeiro match point neste domingo, o francês teve um dia de pesadelo, com a fratura de um dedo da mão após uma forte queda no TL4 e um quali ruim, que o deixou apenas em 12º.

Após a primeira saída do Q2, o atual campeão da MotoGP estava apenas em 11º, com as imagens nos boxes mostrando que ele claramente sofria com as dores. Na última tentativa, ele teve um momento na curva 8, onde caiu no TL4, e foi forçado a abandonar a volta, terminando na última posição entre os pilotos que lutavam pela pole.

Para sua sorte, os dois rivais na luta pelo título não tiveram uma sessão melhor, com Bagnaia e Aleix Espargaró caindo no Q2 e terminando em nono e décimo, respectivamente. Para manter a briga pelo título viva na final em Valência, ele não pode deixar que o italiano da Ducati faça 11 pontos a mais que ele.

Questionado sobre qual seria sua estratégia para a corrida de recuperação saindo de 12º e considerando os problemas da Yamaha com ritmo de corrida no meio do pelotão, Quartararo disse: "Saindo de P12 você não tem uma estratégia".

"A estratégia é ser o mais rápido possível e ver como as coisas se saem. Então não há uma estratégia específica, mas veremos primeiro qual pneu usar, porque não tive muito tempo com o médio e o macio. Mas acho que amanhã vamos trabalhar com o macio no warm up".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar da fratura no dedo do meio da mão esquerda, Quartararo foi liberado pelos médicos para o resto do fim de semana. E ele defende que isso não o limitou na classificação, culpando sua falta de ritmo em uma primeira saída ruim e um erro de cálculo na segunda.

"Na classificação não foi um problema. Talvez eu não estivesse tão focado ou não sei, ainda não entendi a primeira saída. E na segunda não sei porque o tempo não foi suficiente. Não calculamos direito para duas voltas".

"A segunda saída estava melhor, não em sensação, mas no tempo de volta, até chegar na curva em que caí".

Quartararo insiste que seus problemas no sábado não estão relacionados com a pressão do campeonato, admitindo que a Yamaha vem "errando em muitas coisas" nas últimas etapas.

"Para ser honesto, não sinto a pressão, mas é estranho como as coisas estão nas últimas etapas. Não sei se estamos trabalhando corretamente ou não, mas estamos errando em muitas coisas, e talvez precisamos fazer algo de diferente. Mas são corridas muito estranhas".

