Com duelo intenso entre os Irmãos Márquez, Marc levou a melhor e venceu a corrida sprint do GP da Holanda de MotoGP. Álex Márquez e Marco Bezzecchi completaram o pódio da corrida de sábado no circuito de Assen.

Como foi?

Quartararo e Márquez entraram em uma batalha insana na largada, com o espanhol tentando cortar o piloto da Yamaha, mas sem sucesso. Pouco atrás, Joan Mir sofreu uma queda, enquanto Raul Fernández escapou pela brita. Ambos abandonaram a prova.

Na segunda volta, Quartararo foi superado pelos irmãos Márquez, caindo para a terceira colocação e sofrendo pressão de Marco Bezzecchi, que na volta seguida conseguiu ultrapassar o campeão de 2021. Outro que perdeu posições na largada foi Pecco Bagnaia, que foi para a quinta colocação.

Nas voltas seguintes, o duelo entre os irmãos Márquez pegava fogo, com Álex pressionando Marc para tomar a liderança e com Bezzecchi pressionando logo atrás. Na disputa com Bagnaia, Fabio di Giannantonio levou a melhor e tomou a posição do bicampeão.

Faltando quatro voltas para o fim da corrida, todos os pilotos no top 10, menos Bagnaia, estavam com alertas por ultrapassarem os limites de pista. Instantes depois, Quartararo sofreu uma queda na curva 10Y, abandonando a prova depois de largar na ponta.

Mesmo pressionado pelo irmão, Marc garantiu a ponta até o final, com Álex em segundo e Bezzecchi em terceiro.

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!