MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón

Ai Ogura, que ocupa a terceira posição no campeonato de 2026 da MotoGP, voltou do Japão com uma lesão na mão que o impedirá de disputar o GP de Aragón e compromete sua luta pelo título mundial.

Em comunicado divulgado pela equipe Trackhouse, informou que Ogura sofreu uma lesão na mão e não correrá na Espanha. Foi confirmado também que o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, será seu substituto no circuito Motorland, no dia 30 de agosto.

“O piloto #79 da Trackhouse sofreu uma lesão na mão esquerda durante um treino no Japão. Ao chegar à Europa, foi diagnosticado com uma fratura próxima ao polegar esquerdo que requer cirurgia, a ser realizada nesta quinta-feira”, informou o comunicado.

“A equipe dá as boas-vindas a Lorenzo Savadori, #32, que o substituirá nesta corrida em Aragón. Desejamos a Ai uma rápida recuperação e agradecemos a Lorenzo por sua disposição em substituí-lo em tão curto prazo".

Ogura voltou a morar no Japão para ficar perto de sua família e amigos, e para poder treinar em pista com motos de rua e praticar pesca, suas duas grandes paixões. No entanto, uma queda enquanto pilotava em uma pista perto de Tóquio representou um duro golpe para o piloto.

Isso ocorreu depois que ele perdeu uma boa quantia de pontos na classificação do campeonato, após um acidente no último domingo em Silverstone. Ele agora ocupa a terceira posição na tabela, apenas 37 pontos atrás do líder, Jorge Martín.

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