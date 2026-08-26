MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón
Piloto da Trackhouse sofreu um acidente durante um treino no Japão e, segundo equipe, machucou a mão
Ai Ogura, que ocupa a terceira posição no campeonato de 2026 da MotoGP, voltou do Japão com uma lesão na mão que o impedirá de disputar o GP de Aragón e compromete sua luta pelo título mundial.
Em comunicado divulgado pela equipe Trackhouse, informou que Ogura sofreu uma lesão na mão e não correrá na Espanha. Foi confirmado também que o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, será seu substituto no circuito Motorland, no dia 30 de agosto.
“O piloto #79 da Trackhouse sofreu uma lesão na mão esquerda durante um treino no Japão. Ao chegar à Europa, foi diagnosticado com uma fratura próxima ao polegar esquerdo que requer cirurgia, a ser realizada nesta quinta-feira”, informou o comunicado.
“A equipe dá as boas-vindas a Lorenzo Savadori, #32, que o substituirá nesta corrida em Aragón. Desejamos a Ai uma rápida recuperação e agradecemos a Lorenzo por sua disposição em substituí-lo em tão curto prazo".
Ogura voltou a morar no Japão para ficar perto de sua família e amigos, e para poder treinar em pista com motos de rua e praticar pesca, suas duas grandes paixões. No entanto, uma queda enquanto pilotava em uma pista perto de Tóquio representou um duro golpe para o piloto.
Isso ocorreu depois que ele perdeu uma boa quantia de pontos na classificação do campeonato, após um acidente no último domingo em Silverstone. Ele agora ocupa a terceira posição na tabela, apenas 37 pontos atrás do líder, Jorge Martín.
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Em Jerez, Aprilia testa moto 850cc de 2027 pela primeira vez
MotoGP: Fernández e Savadori correrão pela Yamaha e Aprilia na Espanha
MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação
MotoGP: Após domínio da Aprilia em Silverstone, Aragón será verdadeiro teste para Márquez
MotoGP - Di Giannantonio mostra preocupação com Ducati: "Somos a segunda força"
MotoGP deseja adotar teto de gastos inspirado no modelo da F1
Últimas notícias
MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón
NASCAR revela calendário completo de 2027 da Cup, O'Reilly e Truck; veja datas
F1: Entenda 'dilema' da Ferrari com novo motor de Leclerc e Hamilton para Monza
F1: Entenda como 'segredo' nas rodas levou McLaren à vitória na Holanda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários