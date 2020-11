O espanhol Joan Mir reconhece que, independentemente da pressão que tem de suportar por estar próximo do título da MotoGP, a sombra de uma eventual contaminação pelo coronavírus faz com que prefira encerrar o mundial o mais rapidamente possível, se possível neste fim de semana, em Valência.

O piloto da Suzuki, que tem 37 pontos de vantagem sobre Alex Rins e Fábio Quartararo, será campeão matematicamente se terminar no pódio neste domingo, independente do resultado dos seus rivais.

Mir, que no último domingo conquistou sua primeira vitória na categoria de motos pesadas, voltou para casa em Andorra, onde conseguiu se desconectar um pouco. Porém, o risco de sofrer um contágio que o impedisse de subir na motocicleta o leva a tomar ainda mais precauções, a ponto de mal sair de casa e fazer reuniões -- até mesmo com membros de sua equipe -- pela tela do computador.

“Não é que eu tenha pressa em ser campeão, é preciso fazer direito. Se conseguirmos resolver neste final de semana, por causa de tudo o que está acontecendo com o coronavírus, é melhor. A sensação de obter o resultado negativo do PCR é a mesma de enfrentar um teste cronometrado ”, disse Mir nesta quinta-feira.

“Estou ansioso pelo início da corrida, depois da primeira vitória só penso em repeti-la. Com essa mentalidade, penso que o fim de semana pode ser bom ", acrescentou o espanhol, que pode dar à Suzuki o seu primeiro título de MotoGP em 20 anos, e assim festejar da melhor forma os 100 anos de fundação da empresa japonesa .

O espanhol já sabe o que é disputar um título de mundial e vencê-lo porque o fez em 2017, quando corria na Moto3.

“Não temos que fazer nada que já não tenhamos feito. Concretizar um título não é fácil. No Japão, na primeira opção para sacramentar o título da Moto3, falhei. Espero que isso não se repita”, completou.

