MotoGP: Com vitória de Márquez e Moreira em 17º, veja o resultado final da corrida sprint do GP da Indonésia
Quarto lugar de Martín na prova curta foi suficiente para que o espanhol da Aprilia perdesse a liderança
Marc Márquez finalmente mandou para longe seu histórico ruim no circuito de Mandalika. O heptacampeão triunfou na corrida sprint do GP da Indonésia e, de quebra, assumiu a liderança da MotoGP.
Ai Ogura e Fabio di Giannantonio completaram o pódio, enquanto Jorge Martín teve que se contentar com o quarto lugar após dois erros durante a prova deste sábado. Diogo Moreira largou em 21º e chegou a estar em 12º mas, sem performance na moto, acabou em 17º.
Resultado final da corrida sprint do GP da Indonésia de MotoGP:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
19'37.125
|170.9
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+0.509
19'37.634
|0.509
|170.9
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.835
19'37.960
|0.326
|170.8
|7
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+1.947
19'39.072
|1.112
|170.7
|6
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+3.410
19'40.535
|1.463
|170.5
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+5.478
19'42.603
|2.068
|170.2
|4
|7
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+7.036
19'44.161
|1.558
|169.9
|3
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+10.039
19'47.164
|3.003
|169.5
|2
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+10.248
19'47.373
|0.209
|169.5
|1
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+13.288
19'50.413
|3.040
|169.0
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+16.834
19'53.959
|3.546
|168.5
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|13
|
+17.646
19'54.771
|0.812
|168.4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+18.285
19'55.410
|0.639
|168.3
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+18.956
19'56.081
|0.671
|168.2
|15
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+19.227
19'56.352
|0.271
|168.2
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+19.293
19'56.418
|0.066
|168.2
|17
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+19.562
19'56.687
|0.269
|168.2
|18
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+23.472
20'00.597
|3.910
|167.6
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+23.834
20'00.959
|0.362
|167.6
|20
|A. Espargaro Repsol Honda Team
|41
|Honda
|13
|
+38.336
20'15.461
|14.502
|165.6
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+13 Voltas
7.806
|13 Voltas
|Acidente
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|0
|
+13 Voltas
7.838
|0.032
|Acidente
|Ver resultados completos
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