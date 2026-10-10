Marc Márquez finalmente mandou para longe seu histórico ruim no circuito de Mandalika. O heptacampeão triunfou na corrida sprint do GP da Indonésia e, de quebra, assumiu a liderança da MotoGP.

Ai Ogura e Fabio di Giannantonio completaram o pódio, enquanto Jorge Martín teve que se contentar com o quarto lugar após dois erros durante a prova deste sábado. Diogo Moreira largou em 21º e chegou a estar em 12º mas, sem performance na moto, acabou em 17º.

Resultado final da corrida sprint do GP da Indonésia de MotoGP:

Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!