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MotoGP: Com vitória de Márquez e Moreira em 17º, veja o resultado final da corrida sprint do GP da Indonésia

Quarto lugar de Martín na prova curta foi suficiente para que o espanhol da Aprilia perdesse a liderança

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Marc Márquez finalmente mandou para longe seu histórico ruim no circuito de Mandalika. O heptacampeão triunfou na corrida sprint do GP da Indonésia e, de quebra, assumiu a liderança da MotoGP.

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Ai Ogura e Fabio di Giannantonio completaram o pódio, enquanto Jorge Martín teve que se contentar com o quarto lugar após dois erros durante a prova deste sábado. Diogo Moreira largou em 21º e chegou a estar em 12º mas, sem performance na moto, acabou em 17º.

Resultado final da corrida sprint do GP da Indonésia de MotoGP:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'37.125

   170.9   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509 170.9   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326 170.8   7
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112 170.7   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463 170.5   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068 170.2   4
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558 169.9   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003 169.5   2
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209 169.5   1
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040 169.0    
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546 168.5    
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812 168.4    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639 168.3    
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671 168.2    
15 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271 168.2    
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066 168.2    
17 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269 168.2    
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910 167.6    
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362 167.6    
20 Spain A. Espargaro Repsol Honda Team 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502 165.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+13 Voltas

7.806

 13 Voltas   Acidente  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+13 Voltas

7.838

 0.032   Acidente  
Ver resultados completos

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