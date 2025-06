O GP da Holanda da MotoGP teve como grande vencedor Marc Márquez, que se mantém com ampla vantagem na liderança do campeonato de 2025, 68 pontos na frente do irmão, Álex Márquez.

Após largar da quarta posição, o hexacampeão da categoria rainha foi veloz para assumir a ponta para não perder mais.

Marco Bezzecchi, da Aprilia, foi o segundo colocado, pressionando o espanhol em boa parte da corrida. Companheiro de equipe de Márquez na Ducati, Pecco Bagnaia fechou o pódio, na terceira posição. Confira resultado final do GP da Holanda e como fica a tabela após a vitória de Marc em Assen.

GP da Holanda da MotoGP

Tabela do campeonato de pilotos da MotoGP

POS PILOTO EQUIPE PONTOS 1 M. Marquez Ducati Team 307 2 A. Marquez Gresini Racing 239 3 F. Bagnaia Ducati Team 181 4 F. Morbidelli Team VR46 139 5 F. Di Giannantonio Team VR46 136 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 121 7 J. Zarco LCR Honda 101 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 98 9 F. Aldeguer Gresini Racing 81 10 M. Viñales Tech 3 69 11 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 67 12 A. Ogura Trackhouse Racing Team 49 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 47 14 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 44 15 E. Bastianini Ducati Team 42 16 L. Marini Repsol Honda Team 38 17 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 35 18 J. Miller Pramac Racing 33 19 J. Mir Repsol Honda Team 32 20 T. Nakagami Repsol Honda Team 10 21 L. Savadori Aprilia Racing Team 8 22 M. Oliveira Pramac Racing 6 23 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 6 24 S. Chantra LCR Honda 1 25 A. Espargaró Repsol Honda Team 0 26 J. Martin Aprilia Racing Team 0

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

