Marc Márquez revelou como que uma decisão de última hora, de troca o pneu traseiro macio pelo médio, foi fundamental para sua vitória na corrida sprint do GP de San Marino de MotoGP, superando Marco Bezzecchi.

Enquanto 15 dos 21 pilotos optaram pelo composto traseiro macio na sprint, alegando baixa degradação do pneu em Misano, Márquez estava entre a minoria que correu com o médio na prova.

Essa estratégia o colocou em confronto com o pole position Marco Bezzecchi, que permaneceu com o macio mesmo quando seu companheiro de Aprilia, Jorge Martín, mudou para o médio.

Em teoria, o traseiro macio de Bezzecchi deveria ter lhe dado uma vantagem na largada, mas foi Márquez quem fez a melhor saída a partir da segunda posição no grid, repetindo sua manobra bem-sucedida na Curva 1 de Aragón.

O piloto da da Ducati abriu uma vantagem de mais de um segundo nas cinco primeiras voltas e, embora Bezzecchi tenha tentado recuperá-la no final, ele conseguiu ampliar a diferença novamente a caminho de sua sexta vitória em sprints neste ano.

Após a corrida, Márquez disse que trocou o composto dos pneus no grid, após concluir que a vitória estaria fora de alcance se tivesse permanecido com o macio.

“Eu acreditava que a estratégia de usar o macio era a correta para a sprint. Mas então, passo a passo, compreendi e analisamos com a Ducati que os dois pneus estavam praticamente equivalentes”, explicou. “Com os dois pneus era possível terminar no pódio na sprint. Mas o feedback, os dados e tudo isso me deram a ideia de optar pelo médio".

“Eu sabia que, com o macio, poderia terminar em segundo ou terceiro. E com o médio, poderia terminar em segundo, terceiro ou a vitória. Então, isso me deu aquele impulso extra para disputar com Bezzecchi".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Não era impossível [correr com o macio], mas era mais arriscado, e com o médio consegui me virar melhor”, explicou ele. “Depende da moto, depende do estilo de pilotagem. Mas com o macio esta manhã, tivemos problemas. Percebi que era arriscado. Como vocês viram no quali, muitos pilotos da Ducati sofreram quedas".

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