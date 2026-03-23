Fabio di Giannantonio, da VR46, acredita que uma mudança na temperatura e nas condições da pista desempenhou um papel fundamental para inclinar a balança a favor da Aprilia durante o GP do Brasil de MotoGP, em um cenário bem diferente do visto na corrida sprint do sábado.

A Ducati chegou à corrida de domingo em Goiânia como favorita à vitória, depois que Marc Márquez liderou uma dobradinha da marca italiana na prova curta, com Di Giannantonio em segundo. No entanto, as Desmosedicis nunca estiveram realmente na disputa pela liderança, com Marco Bezzecchi, da Aprilia, assumindo a liderança logo na largada e controlando a corrida a partir daí.

Embora a Aprilia também tivesse dominado a abertura da temporada na Tailândia há três semanas, não estava claro quem teria a vantagem em Goiânia, uma pista que apareceu pela última vez no calendário do Mundial em 1989.

O pole position Di Giannantonio, que acabou terminando a corrida em terceiro, 3s8 atrás de Bezzecchi, disse que a temperatura mais alta da pista e os níveis reduzidos de aderência favoreceram diretamente os pontos fortes da RS-GP.

“Quando a pista esquenta e fica um pouco escorregadia, com a aderência diminuindo, a Aprilia consegue continuar forçando com a dianteira e entrar nas curvas com muita velocidade”, disse ele. “Tentei fazer isso, mas ficamos em apuros; nossa dianteira é muito menos estável e precisa nessa situação".

“Quando eles fazem esse tipo de entrada, ficam melhor posicionados na saída, então maximizam ali também. Temos que trabalhar muito no lado da saída. Temos um pacote realmente ótimo para a saída das curvas, como sempre podemos ver".

"Consigo administrar os pneus e recuperar muito tempo e posições no final, mas não é suficiente para acompanhá-los quando as condições ficam um pouco difíceis para a aderência. Acho que devemos melhorar para ter uma moto melhor na dianteira".

A reviravolta de Bezzecchi

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bezzecchi começou o fim de semana com o pé esquerdo, já que teve dificuldades e ficou em 20º lugar nos treinos livres devido a um problema sem explicações. Mas, depois de avançar para a Q2 ao lado de Di Giannantonio no sábado, ele conseguiu colocar sua Aprilia na primeira fila do grid.

A corrida sprint acabou sendo mais desafiadora para o italiano, que caiu para o quarto lugar atrás do companheiro de equipe Jorge Martin, mas aproveitou ao máximo as mudanças feitas durante a noite para conquistar sua quarta vitória consecutiva nos domingos.

“Da minha parte, tentei melhorar dia após dia”, disse ele. “É claro que na sexta-feira eu estava em uma situação muito ruim, mas no sábado demos um passo à frente. Mesmo que meu ritmo não fosse bom o suficiente para disputar o pódio na corrida de sprint, tentei observar os outros. Eles estavam à minha frente, pilotando um pouco melhor do que eu, e talvez eu estivesse forçando demais.

“Tentei trabalhar com a equipe para melhorar a moto e deixar tudo um pouco mais suave. Então me senti melhor no domingo de manhã e disse: ‘Ok, vou dar tudo de mim para tentar fazer a melhor corrida possível’".

Martín: Ducati e Aprilia são “semelhantes”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

Enquanto Bezzecchi liderava na frente no domingo, a corrida de Martin ofereceu uma visão melhor da força da Aprilia no tráfego. O espanhol inicialmente caiu para a quinta posição na corrida, mas depois de ultrapassar a KTM de Pedro Acosta, ele rapidamente alcançou Di Giannantonio e Márquez.

Quando os dois pilotos da Ducati saíram da pista enquanto disputavam a posição na Curva 4, Martin aproveitou a oportunidade e ultrapassou os dois de uma só vez. O campeão de 2024 acredita que as duas motos continuam muito equilibradas, mas concordou com a opinião de Di Giannantonio de que as condições no domingo favoreceram a Aprilia.

“Para mim, é semelhante”, disse ele sobre o ritmo da Ducati e da Aprilia. “É diferente porque comecei o fim de semana muito bem. Logo de cara, eu estava confiante, me senti bem na pista nova e tudo correu bem, como na Q2. Depois, fui rápido na qualificação".

“A corrida foi boa, mas com certeza as Ducatis foram mais fortes do que nós. No domingo, acho que melhoramos um pouco o nosso nível e eles tiveram um pouco mais de dificuldade, então é por isso que, como você sabe, foi o contrário. Mas, no geral, estamos bem próximos em termos de ritmo. Um dia, um dos fatores será melhor, e no outro dia, será outro".

“O importante é que estamos realmente focados em trabalhar nos detalhes. Tento trabalhar nisso porque é a chave para melhorar e tornar tudo mais fácil".

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