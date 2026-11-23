Embora tenha precisado de três match points, Marc Márquez fechou o domingo em Portimão com o décimo título mundial da carreira, oitavo da MotoGP. Com esse resultado, o espanhol superou os nove mundiais de Valentino Rossi e se aproximou de Giacomo Agostini, que participou da celebração entregando ao espanhol o capacete de campeão.

A celebração do décimo título de Márquez começou a ser preparada em completo segredo, depois do GP da Indonésia, no início de outubro, quando o espanhol assumiu a liderança do campeonato. Estiveram envolvidos a empresa que gere a representação do piloto, Vertical, o departamento de comunicação da Ducati e o departamento de logística da MotoGP.

O primeiro match point foi um verdadeiro desafio, chegando depois da corrida da Malásia, em meio a incerteza sobre a realização do GP do Catar. Em Doha, o departamento de logística da MotoGP SEG realizou um trabalho enorme para deixar tudo pronto caso o título se concretizasse ali. No fim, o trabalho foi em vão.

Duas semanas mais tarde, em Portimão, chegava o segundo e mais provável match point, no sábado, com tudo sendo preparado de novo. A comemoração foi adiada mais uma vez, mas agora apenas em um dia.

A ideia desenvolvida pela Vertical e pela Ducati era traçar um paralelo com o que aconteceu em 2022, quando Lionel Messi conquistou a Copa do Mundo no Catar e sua oitava Bola de Ouro. A conquista buscou encerrar o debate sobre quem seria o verdadeiro GOAT (maior de todos os tempos) do futebol mundial entre o argentino e seu grande rival, Cristiano Ronaldo.

Desta vez, o título de GOAT do motociclismo seria decidido entre Valentino Rossi, que havia conquistado nove mundiais, com sete deles na categoria principal, até 2009, e Márquez, que acumulou dez campeonatos desde 2010, incluindo oito na MotoGP.

Depois de cruzar a linha de chegada e garantir o título, Márquez fez sua primeira parada entre as curvas 1 e 2 do circuito de Portimão, onde uma arquibancada lotada de torcedores o aguardava. No local, foram instalados um telão e uma escadaria equipada com painéis de LED. Enquanto subia os degraus, uma imagem de uma cabra apareceu ao lado do novo GOAT. No topo da escadaria, Giacomo Agostini, piloto com o maior número de títulos mundiais da história (15), entregou a Márquez um capacete especial de campeão mundial, com a inscrição H1STORY.

Após essa primeira comemoração, Márquez seguiu com sua volta de honra pelo circuito de Portimão, a bordo da Ducati. Outra surpresa o aguardava: uma mensagem transmitida diretamente dos boxes pelo sistema de comunicação instalado em seu capacete. Nas palavras, o diretor-geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, parabenizou o espanhol pela conquista.

Ao chegar ao parque fechado para encontrar sua equipe pela primeira vez e, posteriormente, participar da cerimônia do pódio, as celebrações oficiais foram transferidas para a reta principal do circuito. No local, a MotoGP SEG havia preparado uma cerimônia institucional, semelhante à realizada no ano anterior em Motegi.

Foi nesse momento que o CEO Carmelo Ezpeleta entregou a Márquez o troféu de campeão mundial, que o piloto colocou na Torre dos Campeões pela oitava vez em sua carreira. A cerimônia foi marcada por fogos de artifício e confetes, eternizando a conquista histórica de seu décimo título mundial.

MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!

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