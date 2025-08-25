A ideia de que Marc Márquez poderia conquistar o título de 2025 da MotoGP no GP de San Marino, em apenas duas corridas, começou como pouco mais do que uma especulação fantasiosa. Mas isso foi antes de mais uma conquista máxima de 37 pontos na Hungria, em mais um fim de semana desanimador para o segundo colocado, seu irmão Álex.

Agora, a conquista do heptacampeonato de Marc em Misano, nos dias 13 e 14 de setembro, agora é mais do que uma possibilidade teórica.

Com uma liderança atual de 175 pontos e 222 em jogo após o GP de San Marino (seis etapas restantes com 37 disponíveis em cada uma), Marc precisará aumentar sua vantagem sobre Alex em 47 até o final do fim de semana em Misano.

Isso teria parecido altamente improvável no início do ano, quando Álex estava sempre terminando as corridas em segundo lugar, atrás de Marc. Mas desde seu acidente durante o GP da Holanda, o jovem Márquez tem lutado para repetir essa forma na Gresini.

Também não há mais ninguém por perto para assumir o papel de principal desafiante de Marc. O piloto em terceiro lugar está 52 pontos atrás de Álex. E esse homem é o companheiro de equipe do espanhol, Francesco Bagnaia, cujas dificuldades atuais são de conhecimento público.

O que significaria em termos de resultados para Marc aumentar sua vantagem em mais 47 pontos na corrida em casa dos irmãos em Barcelona e na prova seguinte em Misano?

Um fim de semana perfeito na MotoGP vale 37 pontos - e é exatamente isso que Marc conseguiu marcar em cada um dos últimos sete fins de semana. Mesmo que haja um deslize nas próximas duas etapas, é quase certo que ele marcará mais de 47 pontos.

A questão principal, portanto, é quanto Álex pode fazer nos próximos dois finais de semana. Se ele conseguir voltar à forma, mesmo com um sólido segundo lugar em um dos GPs, provavelmente prolongará a espera de Marc até que as equipes se mudem para a Ásia.

Se, por exemplo, Marc conseguir mais duas limpas na Catalunha e em San Marino, um segundo lugar para Álex em um dos GPs, mais oito pontos nos demais GPs e em duas sprints, manteria a situação viva.

No entanto, se Álex mantiver sua forma atual, o jogo de fato terminará em San Marino. Como referência, Marc ampliou sua vantagem em 55 pontos nos dois últimos finais de semana, nos quais o irmão enfrentou penalidades por voltas longas, quedas no grid e dificuldades na classificação. Ele marcou apenas 15 pontos nessas duas etapas, com um segundo lugar na sprint austríaca como único destaque real.

Questionado sobre a equação de Misano após sua vitória na Hungria, Márquez admitiu que agora estava pensando no campeonato.

"Mas espero que minha primeira oportunidade venha na Indonésia ou no Japão", continuou o piloto da Ducati. "Se for em Misano, isso significa que meu irmão teve um fim de semana desastroso em Barcelona - e eu quero o melhor para ele".

