Para um piloto que sempre conseguiu vencer com pura velocidade, Marc Márquez teve que se tornar criativo tanto dentro quanto fora das pistas para compensar suas limitações físicas na MotoGP deste ano. Para conquistar o título de 2026, o astro da Ducati precisou se tornar mais estratégico do que nunca.

Essa busca contínua pelo aperfeiçoamento pessoal o ajudou a reverter um déficit de 102 pontos e fortaleceu sua posição como o maior campeão da era moderna da Motovelocidade.

Aqui estão seis maneiras pelas quais Márquez superou a dupla da Aprilia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, na conquista do título de 2026

Sucesso nas sprints

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez infligiu o maior dano aos adversários aos sábados. Embora tenha sido superado por Bezzecchi nas corridas principais este ano — com o piloto da Aprilia agora tendo acumulado o mesmo número de vitórias aos domingos —, Márquez arrasou completamente a concorrência nas sprints, levando 10 vitórias.

Nas 21 etapas disputadas até agora neste ano, Márquez acumulou 164 pontos nas corridas curtas – 40 a mais do que Martín, que é considerado um especialista em sprints. Sua vantagem sobre Bezzecchi foi ainda mais substancial: 72 pontos. Na verdade, antes de Bezzecchi finalmente conquistar sua primeira vitória em Portimão, Márquez já havia somado mais do que o dobro de pontos que ele nas provas de sábado.

O que tornou isso ainda mais impressionante foi a variedade de circunstâncias em que ele conquistou algumas dessas vitórias. Seus primeiros sucessos em Goiânia e Jerez foram registrados enquanto ele claramente enfrentava dificuldades com o ombro direito.

Mais tarde no ano, ele derrotou a Aprilia em pistas que eram claramente favoráveis à RS-GP, incluindo Misano, Mandalika e Phillip Island. Houve fatores que contribuíram para cada uma dessas cinco vitórias, mas Márquez sempre esteve em posição de aproveitar qualquer oportunidade que surgisse.

Ao marcar muitos pontos de forma consistente aos sábados, Márquez frequentemente deixava Bezzecchi e Martín tentando recuperar o atraso aos domingos. Mesmo quando a Aprilia se recuperava de um começo difícil, o espanhol já havia garantido a vantagem ao longo do fim de semana.

Boas largadas

Ação na largada Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez conquistou a pole position apenas quatro vezes este ano. Na verdade, a Ducati conquistou apenas três poles nos últimos 13 finais de semana.

No entanto, Márquez mais do que compensou a relativa falta de ritmo em volta rápida da GP26 com algumas largadas rápidas, colocando-se em posição de controlar a corrida desde a primeira volta.

Nos finais de semana de Aragón e Misano, Márquez fez a mesma manobra contra Bezzecchi na largada e, em seguida, usou a posição na pista para ditar o ritmo. Bezzecchi foi claramente o mais rápido dos dois na corrida de Misano, mas mesmo assim foi Márquez quem saiu na frente.

Apenas um dia depois, no GP de San Marino, Bezzecchi se esforçou demais para permanecer à frente de Márquez e sofreu uma queda na primeira volta, entregando de bandeja ao espanhol 25 pontos.

Habilidade em pista molhada

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Aprilia teve, em média, a moto mais rápida da temporada 2026 da MotoGP. Mas quando o tempo piorava, Márquez frequentemente levava uma vantagem clara sobre Bezzecchi e Martín.

Sua vitória na sprint em Jerez deveu-se em parte à sorte, mas quando a chuva atingiu Phillip Island na manhã de sábado, ele aproveitou ao máximo as condições para conquistar a pole position com quase 1s5 de vantagem.

Se a pista tivesse permanecido seca, os pilotos da Aprilia certamente teriam se classificado à sua frente e, provavelmente, vencido a sprint. Em vez disso, Márquez conquistou a pontuação máxima de 12 pontos no fim de semana encurtado do GP da Austrália.

Jogos mentais e competição desestabilizadora

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dadas suas limitações físicas e a magnitude do déficit que enfrentava, Márquez sabia que reverter uma vantagem de 102 pontos não estava inteiramente em suas mãos. Por isso, procurou colocar seus rivais sob pressão tanto dentro quanto fora das pistas.

O comentário “Não preciso de ordens da equipe se estou rápido”, feito em Phillip Island, foi talvez o exemplo mais claro de Márquez usando guerra psicológica contra a Aprilia, e ao longo do ano ele continuou a encontrar maneiras de desestabilizar seus rivais.

A agressividade de Márquez nas sprints e suas largadas rápidas já criavam problemas para seus rivais, mas ele também sabia que a Aprilia já estava sob pressão para aproveitar o que poderia ser uma rara oportunidade de conquistar o campeonato antes das mudanças no regulamento em 2027.

Ao afirmar repetidamente que sua vida não mudaria se ele conquistasse o título de 2026, Márquez reforçou a ideia de que o campeonato era da Aprilia para perder.

Cometer menos erros

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Ainda em 2026, Márquez sofria quedas quando estava na liderança e cometia erros que não condiziam com um multicampeão mundial. Mas, após seu retorno de lesão em Mugello, Márquez mudou sua abordagem e aprendeu a jogar pelo seguro. Em finais de semana como o de Silverstone, ele sabia que se contentar com o sétimo lugar era melhor do que terminar no chão.

Assim, enquanto Bezzecchi e Martín perdiam pontos regularmente, Márquez geralmente não deixava nada a desejar. Tornou-se cada vez mais raro vê-lo sair da pista nas corridas, muito menos sofrer uma queda quando estava em posição de pontuar. Quando ele caía, era mais comum nos treinos ou na classificação do que nas próprias corridas.

Foi notável que o erro na sprint de Portimão tenha marcado seu primeiro abandono em uma corrida nesta temporada desde o acidente em Le Mans, que lhe causou uma fratura no pé e o levou a antecipar sua cirurgia no ombro.

Determinação e foco

Marc Márquez

Márquez também se tornou cada vez mais focado à medida que a temporada avançava, eliminando distrações tanto durante os fins de semana de corrida quanto fora das pistas. Isso chegou ao ponto de reduzir drasticamente o tempo dedicado às redes sociais.

O espanhol tinha apenas um único objetivo nesta temporada e estava tão focado que quase parecia que não estava mais curtindo pilotar a moto.

Essa abordagem se estendeu à forma como ele administrava sua energia no circuito. Márquez frequentemente optava por não comemorar suas vitórias em sprints, preferindo conservar suas reservas físicas e emocionais para o domingo.

A ideia era que essas oscilações dramáticas de humor prejudicariam seus níveis de energia e o deixariam mais vulnerável aos domingos, quando ele estava fisicamente em seu ponto mais baixo do fim de semana.

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