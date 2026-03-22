No último sábado (21), Fabio Quartararo foi uma das grandes surpresas da corrida sprint do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia. Mesmo com uma série de críticas ao motor V4 da Yamaha, o campeão de 2021 surpreendeu nas sessões do dia e terminou a prova curta em sexto, revelando que precisou buscar o "limite absoluto" para superar uma desvantagem de 12 km/h na reta principal.

O piloto da Yamaha de fábrica foi uma das grandes estrelas do dia em Goiânia, aproveitando-se de uma série de quedas na classificação para garantir o quarto lugar no grid. Ele também fez uma largada impressionante na sprint, ultrapassando Marco Bezzecchi e Marc Márquez e assumindo a segunda posição atrás do pole position Fabio di Giannantonio.

Embora seu ritmo tenha diminuído rapidamente na última parte da corrida, permitindo que o eventual vencedor Márquez e um trio de Aprilias o ultrapassassem, ele se manteve firme para terminar em sexto, superando nomes como Álex Márquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta.

O resultado foi um impulso importante para a marca japonesa, cuja nova M1 com motor V4 tem enfrentado dificuldades de desempenho e confiabilidade, levando a críticas contundentes do próprio Quartararo. No entanto, após o sábado, o francês admitiu que havia superado suas próprias expectativas na classificação, o que lançou as bases para sua pontuação na sprint.

“Sim, estou surpreso. Sinceramente, foi positivo. Eu certamente não esperava o resultado desta manhã”, disse ele. “Eu sabia que poderia fazer algo em torno de 01min17s7 ou 01mn17s8. Além disso, é um circuito tão pequeno. Alex [Rins] fez 17s9; nós fizemos 17s5. Então, um décimo de segundo em uma pista tão pequena é uma margem enorme".

“Mas, em relação à corrida, eu disse a mim mesmo: ‘Vou dar o meu máximo absoluto.’ E acho que fizemos uma corrida realmente ótima. Não esperava que fosse tão bem assim".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O campeão mundial de 2021 revelou que estava perdendo até 12 km/h para Márquez nas retas, uma afirmação comprovada pelos dados do radar de velocidade da classificação. Enquanto o piloto da Ducati conseguiu atingir 348,3 km/h na reta principal no Q2, Quartararo só conseguiu acelerar até 336,4 km/h com a M1.

A diferença de Quartararo nas retas diminuiu para cerca de 4,5 km/h na corrida, mas as outras três Yamahas estavam entre as mais lentas no radar, perdendo de 12 a 13 km/h para Márquez e Bezzecchi. O francês disse que o traçado fluido do circuito de Goiânia o ajudou a recuperar algum tempo nas curvas, destacando a 10, à esquerda, como um de seus pontos fortes.

“É por causa da derrapagem e também puramente da potência do motor”, disse ele quando questionado sobre por que perdeu posições rapidamente no sprint. “Na classificação, acho que estávamos 12 km/h mais lentos do que a velocidade máxima dw Marc. Então, 12 km/h em 1 km é bastante. Claro, é tudo, mas acho que 80% se deve puramente à potência do motor".

Ele acrescentou: “Perdemos uma quantidade enorme de tempo na reta. Mas, por outro lado, as curvas aqui são bastante fluidas — de alta velocidade. A zona de frenagem das Curvas 9 e 10, era lá que eu tinha muita velocidade. Isso realmente envolve forçar até o limite absoluto. Mas ainda assim consegui me sair muito bem. Acho que amanhã vai ser um pouco mais complicado em comparação com os outros dias".

Apesar do resultado encorajador, Quartararo descartou sugestões de que a Yamaha tenha feito um avanço, insistindo que o traçado do circuito desempenhou um papel fundamental.

“É uma pista pequena e, em uma volta, sei que tenho capacidade para ser tão rápido”, disse ele. “Claro, é verdade que esta pista parece melhor do que a da Tailândia, mas a moto é a mesma, então não pode ser melhor. É melhor quando temos uma melhoria, mas parece melhor aqui".

“Mas espero ter um pouco mais de dificuldade em Austin e Jerez. Mas aproveitamos o que podemos, e hoje tivemos a oportunidade de marcar pontos na corrida de sprint e de estar na segunda fila. Demos o nosso máximo e acho que este ano o objetivo é dar 100% de mim. Se for para o 6º lugar como hoje, está perfeito. Na Tailândia, foi o 14º, então esse é o objetivo para este ano".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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