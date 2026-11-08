MotoGP: Confira a classificação do Mundial após o GP do Catar

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Marc Márquez, Jorge Martín e Marco Bezzecchi seguem matematicamente vivos na disputa

Redação Motorsport.com
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez não deu o match point pelo octacampeonato da MotoGP neste domingo no GP do Catar, mas deu um passo importante em direção a isso, com boas condições de fechar a disputa na próxima etapa, em Portimão.

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Com 431 pontos para o atual campeão, Márquez tem 60 de vantagem para Jorge Martín e 74 para Marco Bezzecchi, os únicos ainda vivos na briga. Porém, para Bezzecchi, o sonho do título é muito distante, precisando fazer todos os 74 pontos em jogo nas duas etapas finais, os com os dois rivais zerando.

Diogo Moreira está em 15º na classificação com 78 pontos após o abandono neste domingo, sem conseguir superar seu futuro companheiro de Honda, Fabio Quartararo, ausente neste fim de semana em Losail.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 371 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 357 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 309 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 294 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 282 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 258 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - -
10 ItalyE. BastianiniTech 3 147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 - -
11 SpainF. AldeguerGresini Racing 129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 - -
12 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - - -
13 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - -
14 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - -
15 BrazilD. MoreiraLCR Honda 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - -
21 SpainI. LecuonaGresini Racing 18 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 - -
22 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
23 SpainM. ViñalesTech 3 17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - -
24 SpainA. FernandezPramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 ThailandS. ChantraRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United KingdomJ. DixonRepsol Honda Team 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
29 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 SpainA. EspargaroRepsol Honda Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 728 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 - -
2 ItalyDucati Team 604 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 552 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 427 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 - -
5 ItalyTeam VR46 352 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 - -
6 ItalyGresini Racing 344 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 - -
7 FranceTech 3 169 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 - -
8 JapanRepsol Honda Team 158 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 - -
9 MonacoLCR Honda 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - -
11 ItalyPramac Racing 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Ducati 569 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 - -
2 Aprilia 561 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 - -
3 KTM 363 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 - -
4 Honda 190 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 - -
5 Yamaha 105 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - -

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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