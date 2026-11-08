MotoGP: Confira a classificação do Mundial após o GP do Catar
Marc Márquez, Jorge Martín e Marco Bezzecchi seguem matematicamente vivos na disputa
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez não deu o match point pelo octacampeonato da MotoGP neste domingo no GP do Catar, mas deu um passo importante em direção a isso, com boas condições de fechar a disputa na próxima etapa, em Portimão.
Com 431 pontos para o atual campeão, Márquez tem 60 de vantagem para Jorge Martín e 74 para Marco Bezzecchi, os únicos ainda vivos na briga. Porém, para Bezzecchi, o sonho do título é muito distante, precisando fazer todos os 74 pontos em jogo nas duas etapas finais, os com os dois rivais zerando.
Diogo Moreira está em 15º na classificação com 78 pontos após o abandono neste domingo, sem conseguir superar seu futuro companheiro de Honda, Fabio Quartararo, ausente neste fim de semana em Losail.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Catar:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|431
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|22
|12/1
|34
|32
|-
|-
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|371
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|22
|-
|-
|16
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|357
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|25
|6/4
|17
|25
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|309
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|15
|5/5
|32
|14
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|294
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|22
|-
|19
|16
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|282
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|15
|7/3
|13
|17
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|258
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|20
|-
|-
|22
|-
|-
|8
|A. MarquezGresini Racing
|197
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|14
|9/2
|16
|-
|-
|-
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|173
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|2
|-
|7
|-
|-
|-
|10
|E. BastianiniTech 3
|147
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|6
|-
|12
|13
|-
|-
|11
|F. AldeguerGresini Racing
|129
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|3
|-
|-
|4
|-
|-
|12
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|118
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|5
|4/6
|10
|-
|-
|-
|13
|L. MariniRepsol Honda Team
|117
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|4
|-
|9
|-
|-
|-
|14
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|79
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|8
|-
|5
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraLCR Honda
|78
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|2/8
|2
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|70
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|2
|-
|6
|5
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|63
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|3
|-
|-
|12
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|31
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|3/7
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|29
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|4
|-
|-
|-
|21
|I. LecuonaGresini Racing
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/9
|1
|7
|-
|-
|22
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|2
|3
|-
|-
|24
|A. FernandezPramac Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiRepsol Honda Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. ChantraRepsol Honda Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. DixonRepsol Honda Team
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|29
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|A. EspargaroRepsol Honda Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Catar:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|728
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|47
|6
|17
|41
|-
|-
|2
|Ducati Team
|604
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|24
|12
|41
|32
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|552
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|42
|-
|19
|38
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|427
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|20
|9
|42
|14
|-
|-
|5
|Team VR46
|352
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|17
|7
|19
|22
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|344
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|17
|10
|17
|11
|-
|-
|7
|Tech 3
|169
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|6
|-
|14
|16
|-
|-
|8
|Repsol Honda Team
|158
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|4
|-
|9
|2
|-
|-
|9
|LCR Honda
|141
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|3
|2
|2
|12
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|108
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|9
|-
|9
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|49
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Catar:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Ducati
|569
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|22
|12
|34
|32
|-
|-
|2
|Aprilia
|561
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|34
|6
|20
|32
|-
|-
|3
|KTM
|363
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|15
|5
|32
|15
|-
|-
|4
|Honda
|190
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|4
|2
|11
|12
|-
|-
|5
|Yamaha
|105
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|8
|3
|5
|-
|-
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