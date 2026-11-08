MotoGP: Confira a classificação do Mundial após o GP do Catar

Marc Márquez não deu o match point pelo octacampeonato da MotoGP neste domingo no GP do Catar, mas deu um passo importante em direção a isso, com boas condições de fechar a disputa na próxima etapa, em Portimão.

Com 431 pontos para o atual campeão, Márquez tem 60 de vantagem para Jorge Martín e 74 para Marco Bezzecchi, os únicos ainda vivos na briga. Porém, para Bezzecchi, o sonho do título é muito distante, precisando fazer todos os 74 pontos em jogo nas duas etapas finais, os com os dois rivais zerando.

Diogo Moreira está em 15º na classificação com 78 pontos após o abandono neste domingo, sem conseguir superar seu futuro companheiro de Honda, Fabio Quartararo, ausente neste fim de semana em Losail.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Piloto Pontos 1 M. Marquez Ducati Team 431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12 /1 34 32 - - 2 J. Martin Aprilia Racing Team 371 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 - - 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 357 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6 /4 17 25 - - 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 309 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5 /5 32 14 - - 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 294 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 - - 6 F. Di Giannantonio Team VR46 282 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7 /3 13 17 - - 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 258 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 - - 8 A. Marquez Gresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9 /2 16 - - - 9 F. Bagnaia Ducati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10 E. Bastianini Tech 3 147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 - - 11 F. Aldeguer Gresini Racing 129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 - - 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4 /6 10 - - - 13 L. Marini Repsol Honda Team 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - - 14 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - - - 15 D. Moreira LCR Honda 78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2 /8 2 - - - 16 F. Morbidelli Team VR46 70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 - - 17 J. Zarco LCR Honda 63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 19 J. Miller Pramac Racing 31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3 /7 - - - - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - 21 I. Lecuona Gresini Racing 18 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1 /9 1 7 - - 22 T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23 M. Viñales Tech 3 17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24 A. Fernandez Pramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25 P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26 T. Nakagami Repsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27 S. Chantra Repsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28 J. Dixon Repsol Honda Team 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 L. Savadori Trackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 A. Espargaro Repsol Honda Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 728 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 - - 2 Ducati Team 604 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 - - 3 Trackhouse Racing Team 552 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 427 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 - - 5 Team VR46 352 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 - - 6 Gresini Racing 344 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 - - 7 Tech 3 169 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 - - 8 Repsol Honda Team 158 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 - - 9 LCR Honda 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - - - 11 Pramac Racing 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Catar:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 569 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 - - 2 Aprilia 561 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 - - 3 KTM 363 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 - - 4 Honda 190 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 - - 5 Yamaha 105 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - -

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