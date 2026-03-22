O GP do Brasil de MotoGP deste domingo se envolveu em mais uma polêmica. Após o buraco que surgiu na pista no sábado, atrasando a programação da sprint e demais sessões, a corrida principal deste domingo acabou reduzida de 31 para 23 voltas, por conta da degradação do asfalto.

Inicialmente, a direção de prova havia anunciado apenas que o motivo por trás da redução era a condição da pista. Porém, após o final da corrida surgiu a informação de que a questão real era uma alta degradação do asfalto entre as curvas 11 e 12, no último setor do circuito.

Nas coletivas após o fim do GP do Brasil, os pilotos relataram vários problemas com o trecho, especialmente com as pedras que se soltavam do asfalto. Quando uma moto passava por cima, elas voavam e atingiam quem vinha atrás. Álex Rins e Álex Márquez chegaram a mostrar lesões nas mãos e nos braços por conta do impacto.

Após o fim das atividades de pista, o Motorsport.com foi até as curvas 11 e 12 conferir a situação do asfalto. Veja abaixo:

Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia Degradação do Asfalto de Goiânia MotoGP 7

É possível notar uma alta degradação do asfalto em diversos pontos. Uma questão importante é que as pedras ficavam acumuladas no próprio traçado ideal, o que tornava a situação ainda mais perigosa para os pilotos.

Chama a atenção o nível da degradação do asfalto com tão pouca atividade de pista no circuito. Antes do Mundial de Motovelocidade neste fim de semana, o circuito havia recebido apenas o Desafio dos Campeões há duas semanas como evento para a homologação da pista, mas em escala reduzida, com poucas classes e pilotos competindo.

Para além da degradação deste domingo e o buraco na reta do sábado, os pilotos relataram também muitas ondulações na curva quatro, onde vários foram ao chão ao longo do fim de semana.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com neste domingo, Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da MotoGP, confirmou que o asfalto passará por uma reforma após a conclusão do fim de semana. Vale lembrar que, nos próximos 45 dias, o Autódromo de Goiânia recebe etapas, por exemplo, da Stock Car e da Porsche Cup, categorias com uma extensa programação de pista.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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