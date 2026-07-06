MotoGP: Confira horários e como assistir ao GP da Alemanha

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Jorge Martín está na liderança do campeonato, com Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio na sequência

Publicado:
Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Alexander Trienitz

A MotoGP volta a cumprir seu calendário neste fim de semana com o GP da Alemanha. O fim de semana será de grandes emoções para os ponteiros e pode mudar, mais uma vez, a liderança do campeonato.

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No momento, Jorge Martín está no topo da tabela, tendo somado 193 pontos na temporada, superando Marco Bezzecchi, seu companheiro de equipe na Aprilia Racing. Os dois pilotos estão separados por apenas sete pontos.

Fabio Di Giannantonio chega em uma boa posição, sendo o terceiro colocado no campeonato com 177 pontos, 16 atrás do campeão mundial da Aprilia. Ai Ogura, que venceu no último fim de semana na Holanda, aparece em quarto na tabela, com 168 pontos e Marc Márquez em quinto, com 153.

Horários da MotoGP em Assen:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h ESPN e Disney+
Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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