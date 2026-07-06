MotoGP: Confira horários e como assistir ao GP da Alemanha
Jorge Martín está na liderança do campeonato, com Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio na sequência
Foto de: Alexander Trienitz
A MotoGP volta a cumprir seu calendário neste fim de semana com o GP da Alemanha. O fim de semana será de grandes emoções para os ponteiros e pode mudar, mais uma vez, a liderança do campeonato.
No momento, Jorge Martín está no topo da tabela, tendo somado 193 pontos na temporada, superando Marco Bezzecchi, seu companheiro de equipe na Aprilia Racing. Os dois pilotos estão separados por apenas sete pontos.
Fabio Di Giannantonio chega em uma boa posição, sendo o terceiro colocado no campeonato com 177 pontos, 16 atrás do campeão mundial da Aprilia. Ai Ogura, que venceu no último fim de semana na Holanda, aparece em quarto na tabela, com 168 pontos e Marc Márquez em quinto, com 153.
Horários da MotoGP em Assen:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
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