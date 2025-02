Atenção: a MotoGP está de volta! Nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, a categoria rainha da motovelocidade receberá a etapa de abertura da temporada 2025, com o GP da Tailândia.

O cenário deste ano já começa agitado, com Jorge Martín, defensor do título e agora correndo com uma moto RS-GP da Aprilia, lesionado e fora da primeira corrida de 2025.

Junto disso, a temporada já começa com a rivalidade no box da Ducati, depois da chegada do hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, que dividirá a equipe de fábrica com o vice-campeão de 2024, Pecco Bagnaia.

Mas a própria Ducati passa por problemas com a moto de 2025, optando por fornecer e utilizar a GP24 em todas as equipes, criando um cenário que pode favorecer as suas rivais.

As japonesas Yamaha e Honda, depois de amargarem as últimas colocações do campeonato de fabricantes no ano passado, estão otimistas com as evoluções de suas máquinas, com Fabio Quartararo como um dos melhores dos testes de pré-temporada.

E, em um aspecto mais nebuloso, a KTM tem novidades em sua formação mas também dúvidas sobre o seu futuro na MotoGP, devido ao processo de falência da fabricante austríaca de motocicletas.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com!

Horários da MotoGP na Tailândia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 00h45 ESPN e Disney+ Treino Sexta-feira 05H00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sábado 00h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 00h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 05h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 05h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h50 ESPN e Disney+ Treino Sexta-feira 04h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 23h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 03h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 03h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h00 ESPN e Disney+ Treino Sexta-feira 03h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 22h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 02h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 02h00 ESPN e Disney+

