MotoGP: Confira os horários do GP de San Marino

A MotoGP está de volta no fim de semana, com o GP de San Marino, no Circuito Marco Simoncelli, em Misano, local que abrigará também outra corrida na próxima semana.

O campeonato chega à sexta etapa, com Fabio Quartararo na liderança, com 70 pontos, mas com dificuldades nas últimas provas. Andrea Dovizioso é o segundo colocado, com 67, aproveitando o espaço dado pelo francês.

Outra volta que acontece em Misano é a da MotoE, que realiza sua terceira etapa da temporada 2020 e tem Eric Granado no terceiro lugar, com 28 pontos. Dominique Aegerter é o líder com 41 e Jordi Torres é o segundo colocado, com 30.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Classificação Sábado 9h10 Corrida Domingo 9h MotoE Dia Horário (Brasília) Classificação Sábado 11h10 Corrida Domingo 5h05

