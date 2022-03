Carregar reprodutor de áudio

Através de um comunicado oficial, a Dorna Sports confirmou que o Circuito Internacional de Sepang permanecerá no calendário da MotoGP até pelo menos 2024. O campeonato também anunciou um acordo com a Petronas para essa seja o principal patrocinador do evento e agora oficialmente reconhecido como o "Petronas Grand Prix of Malaysia".

Com todas as partes já em discussão para estender um possível acordo até 2026, a parceria é uma expansão colaborativa com a Dorna pela petrolífera como fornecedora oficial de combustível para o grid de Moto2 e Moto3. Desta forma, o recente acerto entre a pista da Malásia e a empresa certifica mais uma vez que o país é um mercado vital para a MotoGP.

Desde 1999, o Circuito Internacional de Sepang tem sido um favorito para fãs e pilotos, devido principalmente às suas duas longas retas e combinação de curvas icônicas. Neste momento, a categoria rainha já realizou ali os primeiros testes de pré-temporada, que serviram de prévia aos pilotos do campeonato de 2022.

Depois de disputar a segunda ronda do ano em Mandalika, o paddock da MotoGP planeia ir ao circuito da Malásia no dia 23 de outubro para a 20ª corrida do calendário, antes do último encontro na Comunidade Valenciana.

"Depois de provar que pudemos retornar à Malásia para os testes de pré-temporada este ano, não poderíamos estar mais ansiosos para voltar e competir. Estamos todos ansiosos pelo GP da Malásia", disse o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, em comunicado oficial.

"Também estamos muito orgulhosos de firmar este novo acordo com a Petronas, uma marca que é sinônimo de excelência e sucesso e fantástica embaixadora da Malásia no cenário mundial", acrescentou Ezpeleta, que garantiu que não poderia haver algo melhor que "atuar como patrocinador principal do GP da Malásia como um dos nomes mais emblemáticos do automobilismo".

