MotoGP confirma calendário recorde para temporada 2020; confira

A MotoGP confirmou nesta quinta-feira o seu calendário para a temporada 2020. Com um número recorde de 20 provas, a categoria rainha da motovelocidade mundial terá o ano mais corrido de toda a sua história.

No passado, em que o espanhol Marc Márquez se consagrou hexacampeão mundial com a Honda, o Mundial de Motovelocidade teve a disputa de 19 corridas (relembre os principais acidentes na galeria abaixo). Em 2020, uma das novidades é o GP da Tailândia.

O campeonato começa no dia 8 de março, com a etapa do Catar. Antes, os pilotos desembarcam em Sepang, na Malásia, e Losail, no próprio Catar, para testes pré-temporada. As datas previstas são entre os dias 7 e 9 de fevereiro e 22 a 24 de fevereiro, respectivamente.

Ao longo do ano, ainda serão realizados mais três testes coletivos: primeiro no dia 4 de maio, em Jerez de la Frontera; depois em Barcelona, no dia 8 de junho; e por último em Misano, em 15 e 16 de setembro.

O encerramento da temporada 2020 da MotoGP acontece no dia 18 de novembro, no GP de Valência, na Espanha. Na tabela abaixo, o Motorsport.com te mostra o calendário completo do próximo campeonato: