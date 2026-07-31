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MotoGP confirma data do GP da Tailândia, abertura da temporada 2027

Circuito de Chang receberá a primeira corrida da nova era técnica do Mundial, com as motos 805cc assumindo o lugar das 1000cc

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Race start

A MotoGP confirmou nesta sexta-feira (31) que o GP da Tailândia sediará a abertura da temporada 2027, pelo terceiro ano consecutivo, confirmando ainda a data da etapa no circuito de Chang: 07 de março.

Leia também:

“A MotoGP dará início a uma nova era na categoria rainha do motociclismo com o início do Campeonato Mundial MotoGP 2027 no GP da Tailândia, que será realizado em Buriram de 5 a 7 de março de 2027”, anuncia o comunicado.

“A Tailândia sediará a primeira etapa da temporada da MotoGP pelo terceiro ano consecutivo, o que ressalta a crescente importância do país no campeonato e a paixão de sua torcida, que não para de crescer. Após o sucesso das primeiras etapas em 2025 e 2026, Buriram voltará a receber os pilotos mais rápidos do mundo, enquanto a MotoGP inicia um novo capítulo histórico”, continua.

“O GP da Tailândia de 2027 entrará para a história por ser o primeiro evento disputado sob o novo regulamento da MotoGP para o ciclo 2027-2031. Fãs de todo o mundo testemunharão a estreia da nova geração de motos, marcando o início de uma nova e emocionante era para este esporte”.

As novas motos 850cc, que substituem as 1000cc a partir do próximo ano, vão à pista pela primeira vez durante os testes de pré-temporada. Assim como nos anos anteriores, haverá uma primeira sessão em Sepang, no início de fevereiro, antes de passar para a Tailândia, duas semanas antes do GP de abertura do campeonato.

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, entte os dois eventos, será realizada a cerimônia de lançamento da temporada, no Rio de Janeiro.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

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