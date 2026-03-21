A MotoGP divulgou a nova programação do GP do Brasil após paralisar as atividades por conta de um buraco que surgiu na reta principal do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A corrida sprint deve contar com um atraso pequeno, de cerca de 20min em relação ao horário original, com as classificações da Moto2 e da Moto3 na sequência.

Logo após o final da classificação da MotoGP, que teve pole de Fabio di Giannantonio, a MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG - Antiga Dorna Sports) anunciou a paralisação da programação por conta do buraco.

Em comunicado divulgado à imprensa, a MSEG atribui o buraco às fortes chuvas que atingiram Goiânia ao longo da semana, e que levaram a um atraso na programação dos treinos livres da sexta-feira.

Devido às fortes chuvas recentemente registradas na região, houve um problema na superfície da pista na reta principal do Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. A FIM e a MotoGP, juntamente com o promotor local, estão trabalhando para resolver esse problema o mais rapidamente possível. Devido ao tempo necessário para concluir esses reparos, quando a atividade na pista for retomada, a próxima sessão ao vivo será a sprint da MotoGP. As sessões de classificação das categorias Moto2 e Moto3 foram adiadas até novo aviso.

O comunicado divulgado pouco após às 14h confirmou a manutenção das sessões para este sábado, com poucas modificações

Após reparos à superfície da pista no Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, a Sprint da MotoGP deve começar com um pouco de atraso em relação à sua programação, com um atraso esperado de cerca de 20 minutos. As classificações de Moto2 e Moto3 devem ocorrer após a Sprint.

CLASSE SESSÃO HORÁRIO ONDE ASSISTIR MotoGP Corrida Sprint 16h20 ESPN, Disney+ e Band Moto3 Classificação 17h10 ESPN e Disney+ Moto2 Classificação 09h40 (Domingo) ESPN e Disney+

O traçado de Goiânia é o menor de toda a temporada, por isso, a corrida principal contará com 31 voltas, mais do que os pilotos estão acostumados. No entanto, desde quinta-feira (19), no dia de mídia, os competidores estão elogiando a pista.

Para receber a MotoGP, o Governo de Goiás investiu R$ 250 milhões na reforma e modernização do Autódromo Internacional Ayrton Senna. As intervenções incluem a modernização das arquibancadas e dos camarotes; a construção de uma nova torre de controle e do centro médico; a reconstrução e ampliação do paddock e da área técnica esportiva onde ficam boxes das equipes técnicas, além da reforma do setor de administração, bloco de apoio e dos depósitos de materiais, resíduos e óleo.

O circuito do Autódromo de Goiânia também foi modificado: o traçado de 3.835 metros foi integralmente refeito, ganhando uma largura maior (12 para 15 metros), com a ampliação em pontos estratégicos e modernização das áreas de escape. Além disso, um novo asfalto foi instalado.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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