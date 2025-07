MotoGP confirma retorno de Buenos Aires no calendário de 2027

Depois da ausência do GP da Argentina no próximo ano, a MotoGP anunciou que retornará à Buenos Aires na temporada 2027, depois de 28 anos longe do Campeonato Mundial, com um novo evento no Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, que também será reformado para receber a Fórmula 1.

Em nove vezes nos últimos anos, o GP da Argentina foi realizado no circuito de Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero. No entanto, há dez dias, a Dorna, promotora da categoria rainha, confirmou que o GP da Argentina não continuaria naquela pista no próximo ano.

Agora, na segunda-feira (21), a categoria rainha oficializou seus planos de retornar ao país, mas agora no circuito da cidade de Buenos Aires, em um GP que levará o nome da cidade buenairense.

O anúncio formal foi feito hoje no próprio autódromo de Buenos Aires, em uma cerimônia liderada por Jorge Macri, chefe do governo da cidade, e acompanhado por Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da Dorna, e Hermann Tilke, diretor da Tilke GmbH & Co. KG, a empresa que será responsável pelas obras necessárias no circuito.

Horas depois da confirmação, a própria MotoGP confirmou o retorno de Buenos Aires no calendário de 2027 em suas redes oficiais.

A pista de Buenos Aires será completamente redesenhada para atender aos padrões da MotoGP, como parte de um projeto que também prevê um possível retorno da F1 ao país. De acordo com estimativas do governo local, o GP de Buenos Aires terá um impacto econômico de cerca de 140 milhões de dólares, ou mais de R$ 776 milhões.

A edição de 2027 marcará a 11ª visita do Campeonato Mundial de Motociclismo a Buenos Aires, após as corridas realizadas entre 1961 e 1963, em 1981, 1982, 1987 e, posteriormente, em 1994, 1995, 1998 e 1999. Será a continuação do GP da Argentina que foi realizado em Termas de Río Hondo entre 2014 e 2019, e depois em 2022, 2023 e 2025.

O evento de Buenos Aires será a segunda etapa sul-americana no calendário da MotoGP, já que o GP do Brasil retornará em 2026, com uma nova etapa em Goiânia.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!