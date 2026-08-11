MotoGP confirma Rio de Janeiro como sede do evento de lançamento da temporada 2027
Motorsport.com antecipou notícia ainda em julho; lançamento será no dia 21 de fevereiro
Conforme antecipado pelo Motorsport.com em julho, a MotoGP confirmou nesta terça-feira (11) que o Rio de Janeiro será o palco do evento de lançamento da temporada 2027 , com a presença de todas as equipes para o início da nova era do Campeonato Mundial. Tal apresentação será realizada no dia 21 de fevereiro.
A escolha do Rio faz sentido do ponto de vista comercial, sobretudo após o retorno da MotoGP ao Brasil, no ano passado, e a promoção de Diogo Moreira para a categoria rainha. Ao mesmo tempo, também representa um grande desafio para as equipes em um período em que as agendas estão muito apertadas e não há muita margem de manobra.
O evento, que inaugura a nova era das motos 850 cc e a chegada da Pirelli como nova fornecedora de pneus, será feito entre os testes de pré-temporada, durante o mês de fevereiro, que serão realizados em Sepang e na Tailândia.
Isso significa que os pilotos e equipes, juntamente com os novos protótipos, deverão atravessar o planeta para viajar da Malásia ao Brasil e, após a apresentação, retornar à Tailândia, onde será realizado o segundo e último teste de pré-temporada e a primeira etapa do ano, no dia 7 de março.
“A apresentação da temporada da MotoGP se tornou um dos momentos-chave do ano para o nosso campeonato, reunindo todas as equipes, pilotos e fabricantes no início de uma nova temporada”, explicou Carmelo Ezpeleta, CEO da MotoGP, em comunicado.
“O entusiasmo demonstrado pelos fãs brasileiros durante nosso retorno a Goiânia em 2026, com ingressos esgotados, confirmou a extraordinária conexão entre a MotoGP e o Brasil".
"Após o sucesso de nossos recentes eventos de apresentação da temporada em Bangkok e Kuala Lumpur, o Rio de Janeiro oferece o cenário perfeito para continuarmos nos superando, combinando locais emblemáticos, torcedores apaixonados e entretenimento de alto nível. Esperamos oferecer a maior e mais espetacular apresentação da temporada de MotoGP até o momento”, acrescentou o executivo.
Esta será a terceira edição da apresentação conjunta do campeonato, após a realizada em Bangkok, com vistas a 2024, e a que deu o pontapé inicial este ano, em Kuala Lumpur. Na época, a ideia inicial era realizar o evento em Singapura, embora diversos obstáculos tenham levado os organizadores a mudar o plano e permanecer na capital da Malásia, onde, dias antes, havia começado a pré-temporada oficial.
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