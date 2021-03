Drive to Survive, o documentário da Netflix centrado na Fórmula 1, provou ser um grande sucesso no serviço de streaming desde sua estreia em 2019.

A série trouxe a F1 para um público mais amplo, o que por sua vez aumentou o interesse no campeonato - que está projetado para ser transmitido para 1 bilhão de telespectadores em 2021, cortesia do impacto de Drive to Survive, bem como o aumento do envolvimento da F1 nos eSports.

Na quinta-feira, o Motorsport.com relatou que uma série semelhante estava em andamento para a MotoGP, embora houvesse poucos detalhes sobre o que seria.

O Motorsport.com pode agora revelar que a Dorna Sports está trabalhando com a Amazon para trazer seu próprio documentário de bastidores para sua plataforma de streaming, o Prime Video.

Um grupo de trabalho da Mediapro, produtora por trás da série, já está no Catar para as duas primeiras rodadas da temporada de 2021 e as filmagens do documentário.

Entende-se que o formato da série na Amazon, ainda sem título, será semelhante ao de Drive to Survive, com os enredos de cada episódio girando em torno de diferentes personagens no paddock.

Detalhes sobre a duração da série e a data de lançamento permanecem desconhecidos neste estágio.

O Motorsport.com questionou aos principais pilotos da MotoGP na quinta-feira, durante a coletiva de imprensa de pré-evento, o que pensam sobre uma série no estilo Drive to Survive para o campeonato de duas rodas, com reação positiva de todos os lados.

A popularidade da MotoGP aumentou nos últimos anos à medida que o grid ficou mais apertado e as corridas se tornaram mais competitivas.

Esse ‘boom’ tem sido particularmente claro no mercado do Sudeste Asiático, com corridas na Malásia e Tailândia antes da pandemia geralmente apresentando lotações esgotadas, enquanto a MotoGP está constantemente trabalhando para entrar em novos mercados.

No Reino Unido, a mudança da cobertura aberta para acesso pago quando os direitos de TV foram atribuídos à BT Sport em 2014 teve um impacto negativo de popularidade.

A MotoGP não tem um documentário de grande circulação desde 2015, com Hitting the Apex, dirigido por Mark Neale - que dirigiu outros documentários de sucesso da categoria - e foi produzido por Brad Pitt.

