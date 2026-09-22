MotoGP confirma Valência como etapa final de 2027 e define data para calendário completo da próxima temporada

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Circuito Ricardo Tormo receberá encerramento do campeonato entre 26 e 29 de novembro

Redação Motorsport.com
Editado:
The race start during the MotoGP of Valencia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP confirmou nesta terça-feira que o GP de Valência será novamente responsável por encerrar a temporada em 2027. A etapa no Circuito Ricardo Tormo está marcada para acontecer entre os dias 26 e 29 de novembro.

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Com o anúncio, a categoria já tem definidos os locais de abertura e encerramento do próximo campeonato. Como divulgado anteriormente, a temporada começará na Tailândia, no Circuito Internacional de Buriram, entre 5 e 7 de março.

Valência possui uma longa tradição como palco da última etapa da MotoGP. Desde que passou a integrar o calendário, o circuito espanhol recebeu diversas decisões de título e ganhou destaque também por seu formato semelhante a um estádio, que permite ao público acompanhar grande parte da pista a partir das arquibancadas.

"Há poucos lugares que capturam o espírito de uma final de temporada da MotoGP como o Circuito Ricardo Tormo. O circuito, a cidade e os fãs criam uma atmosfera realmente especial todos os anos, tornando-o o local perfeito para encerrar mais uma temporada de competição de alto nível", afirmou Carlos Ezpeleta, vice-CEO da MotoGP.

Antes de receber novamente a decisão em 2027, Valência também será responsável pelo encerramento da atual temporada. Para a edição de 2026, a MotoGP prepara uma programação ampliada de atividades para os fãs na cidade, incluindo eventos com pilotos, entretenimento e apresentações musicais.

Por enquanto, apenas as etapas de abertura e encerramento de 2027 foram oficialmente detalhadas. O calendário completo do Mundial de MotoGP será divulgado nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 7h, horário de Brasília.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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