MotoGP: Saiba mais sobre o traçado de Adelaide, que substitui Phillip Island como sede do GP da Austrália em 2027

Hoje, a MotoGP Sports Entertainment apresentou o projeto para o circuito de rua de Adelaide, que substituirá o circuito de Phillip Island como sede do GP da Austrália em 2027.

O anúncio foi feito apenas um dia após a confirmação de que o GP deste ano, marcado para meados de outubro em Phillip Island, será o último a ser realizado no icônico local à beira do Mar da Tasmânia.

Nos últimos meses, houve também negociações com os organizadores da MotoGP para transferir a corrida para o circuito Albert Park, em Melbourne — sede da etapa de abertura da temporada da Fórmula 1. No entanto, o governo local nunca considerou seriamente essa opção, abrindo caminho para que a candidatura de Adelaide ganhasse força.

Assim, a partir de 2027, a capital da Austrália do Sul adicionará mais um grande evento internacional ao seu calendário anual. A cidade também voltará a sediar um Grand Prix — desta vez de motociclismo — em um local que já foi palco de corridas de F1 por mais de uma década, de 1985 a 1995.

O traçado proposto tem 4.195 quilômetros de extensão e 18 curvas, com as máquinas da MotoGP devendo atingir velocidades máximas de aproximadamente 340 km/h. Localizado a sudeste do centro da cidade e se estendendo pelo Victoria Park, o circuito de Adelaide se tornará o primeiro local totalmente urbano a sediar uma etapa do MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team durante o GP da Austrália de 2025 Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O projeto inicial incorpora várias seções do layout anterior, da era da F1, incluindo a reta principal Brabham. No entanto, vários segmentos foram reformulados para atender aos requisitos das corridas de motocicletas, removendo características incompatíveis, como as curvas em ângulo reto que ligam as ruas Wakefield e Flinders.

Agora começa um período de preparação de 20 meses, durante o qual o promotor local supervisionará as obras necessárias para que o circuito esteja pronto para sua estreia em novembro de 2027.

“Trazer o MotoGP para Adelaide marca um marco importante na evolução do nosso campeonato”, afirmou Carlos Ezpeleta, da MotoGP. “Esta cidade tem uma reputação de classe mundial por sediar grandes eventos, e a oportunidade de desenvolver um circuito construído especificamente para esse fim no coração da cidade é algo verdadeiramente único em nosso esporte.”

“Desde o início, garantimos que a segurança fosse a prioridade absoluta. Cada elemento do circuito foi projetado para atender aos mais altos padrões do MotoGP moderno”, concluiu o espanhol.

