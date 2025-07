Em 2026, o Brasil volta a receber a MotoGP em Goiânia e todos os preparativos estão a todo vapor. Anteriormente, havia sido confirmado que a data do evento aconteceria entre os dois 27 e 29 de março do próximo ano, mas, segundo o jornalista Fausto Macieira, o calendário sofreu alterações.

Fausto, comentarista da ESPN e do Pódio Cast, produção do Motorsport.com em parceria com a Yamaha Racing Brasil, trouxe as informações com exclusividade em suas redes sociais. Segundo o jornalista, fontes próximas à Dorna confirmaram que a corrida foi antecipada em uma semana.

Agora, ao invés da etapa acontecer entre os dias 27 e 29, os fãs poderão ver todas as ações das motos entre os dias 20 e 22 de março de 2026 no autódromo de Goiânia.

Importante lembrar que o Brasil está fora do calendário da MotoGP desde 2004, quando aconteceu a última corrida no extinto Autódromo de Jacarepaguá. Em 2022, circulou a possibilidade do retorno da categoria no Autódromo de Brasília, mas por conta das obras inacabadas, a ideia foi cancelada.

O calendário de 2026 ainda não foi oficialmente confirmado, mas o Brasil está programado para ser uma das primeiras corridas da temporada. O início das vendas dos ingressos só começarão depois da Dorna publicar todo o planejamento para o próximo ano.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!