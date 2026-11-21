Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, os organizadores do Campeonato Mundial de MotoGP comunicaram às equipes neste fim de semana, em Portimão, que, a partir da próxima temporada, as corridas começarão uma hora mais tarde, tanto a de domingo quanto a corrida sprint de sábado.

O novo programa prevê que a corrida principal, que historicamente vem sendo realizada às duas da tarde, seja marcada para uma hora mais tarde, às três. No entanto, esse horário estará sujeito à condição de não coincidir com um GP de Fórmula 1, nesse caso, evitaria a sobreposição, podendo até mesmo adiar a prova de motos para as quatro da tarde.

A Liberty Media, empresa proprietária das duas competições, não quer que nenhuma corrida de F1 e MotoGP coincida aos domingos, por isso, controlará os horários para evitar que isso aconteça.

Também haverá mudanças na programação das corridas sprint aos sábados. A corrida curta, que já completa quatro temporadas de sucesso, terá seu horário habitual adiado das três da tarde para as quatro, tornando-se um entretenimento para depois do almoço.

Novo formato de fim de semana

Conforme já havia sido divulgado pelo Motorsport.com em meados de setembro, o formato do fim de semana da MotoGP será alterado a partir da próxima temporada com a introdução de uma nova sessão de classificação, a fim de definir dois grids diferentes: um para a corrida sprint de sábado e outro para a corrida de domingo.

Até agora, a única sessão de classificação, realizada no sábado, servia de referência para definir o grid de largada das duas corridas. A partir da próxima temporada, porém, o grid da corrida sprint será definido com base em um treino de 15 minutos que ocorrerá na tarde de sexta-feira, enquanto o da corrida longa será determinado pela sessão de qualificação realizada na manhã de sábado.

Essa reforma elimina a “Prática” das sextas-feiras, que até este ano servia para definir a divisão entre os pilotos que passavam diretamente para a Q2 e aqueles que eram obrigados a passar pela repescagem (Q1).

Dessa forma, o primeiro dia de atividades na pista, na sexta-feira, contará com um treino extra: uma primeira sessão de 45 minutos pela manhã, seguida por outra sessão livre de mais 30 minutos, encerrando o dia com uma sessão de classificação de 15 minutos para definir o grid da corrida sprint.

Com o novo formato, no sábado volta a ser realizada a terceira sessão de treinos livres (FP3), que terá duração de 20 minutos, antes de dar lugar à Q1 com todos os pilotos, seguida pela Q2 com os doze mais rápidos.

Outra novidade será a eliminação do warm-up na manhã de domingo, para que os pilotos possam participar de atividades promocionais. O pit lane ficará aberto por dez minutos — o que não acontece atualmente —, período em que será permitido dar várias voltas na pista, sempre passando pelo pit lane antes da formação do grid para as corridas.

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