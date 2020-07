MotoGP: Crutchlow fará cirurgia no pulso após queda em warm up

Piloto da Honda LCR na MotoGP, Cal Crutchlow sofreu queda no warm up para o GP da Espanha da categoria, neste domingo, e ficou de fora da etapa inaugural de 2020. Depois da prova, foi confirmado que o britânico terá que fazer uma cirurgia no pulso.

Crutchlow não é o único piloto da fabricante a ter sofrido lesão no evento deste domingo. O espanhol Marc Márquez, hexacampeão da MotoGP, caiu a bordo de sua Repsol Honda no fim da corrida e quebrou o braço direito, de modo que também será operado.

Os dois pilotos serão levados de avião ao hospital de Barcelona para cirurgia. No caso do britânico, no pulso, fraturado no incidente ocorrido nesta manhã antes da largada da primeira etapa da MotoGP em 2020.

Depois da queda, Crutchlow foi levado ao centro hospitalar de Jerez de la Frontera para checagens e foi declarado inapto para correr. Ele foi o segundo piloto a ficar de fora da prova, já que o espanhol Álex Rins, da Suzuki, fraturou o ombro na classificação.

Esperava-se que Crutchlow passasse por mais exames no hospital da pista espanhola nesta segunda-feira, a fim de avaliar sua condição antes do GP da Andaluzia, disputado no próximo fim de semana no mesmo local.

No entanto, foi verificado que ele sofreu uma fratura no escafoide direito e o piloto será levado de avião a Barcelona para realizar uma cirurgia nesta terça-feira. O competidor espera poder correr no próximo evento da categoria rainha.

"Infelizmente, nesta manhã, na última volta do aquecimento, caí na curva 8", disse Crutchlow. "Parece que, quando brequei em cima da zebra, a frente da motocicleta deslizou e não consegui evitar o acidente.”

"O que seria um acidente normal tomou maiores proporções quando entrei na armadilha da brita e comecei a cair, batendo minha cabeça várias vezes, principalmente meu rosto. Fiquei um pouco atordoado e dolorido em todo o corpo, principalmente nas mãos."

“Após uma avaliação mais aprofundada, fui enviado para fazer tomografia na cabeça e pescoço. Com as contusões que tive, o Dr. Angel Charte sentiu que eu precisava de oito horas de descanso, o que acho que foi a decisão certa.”

“Quando voltei ao circuito, comecei a sentir dor no pulso, então fiz outra checagem do escafoide, que parece ter sido quebrado no acidente. O Dr. Mir vai operar em Barcelona na terça-feira de manhã. Voltarei ao circuito na sexta e espero que também à pista.”

Situação de Rins

O piloto da Suzuki deslocou e fraturou o ombro esquerdo em um acidente durante a qualificação. Uma avaliação mais aprofundada do espanhol será realizada na próxima semana, antes da segunda rodada da campanha de 2020.