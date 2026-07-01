MotoGP: Crutchlow segue como substituto de Zarco na LCR no GP da Alemanha

Cal Crutchlow segue como substituto de Johann Zarco na LCR durante o GP da Alemanha de MotoGP do próximo fim de semana. O francês segue aguardando uma melhora para poder operar o joelho, após o grave acidente sofrido na etapa da Catalunha.

O francês sofreu lesões graves no joelho, com lesões nos ligamentos cruzados anterior e posterior da perna esquerda, bem como no menisco medial. Ele também sofreu uma pequena ruptura na fíbula, na região do tornozelo.

No entanto, embora já tenha se passado mais de um mês desde o incidente em Barcelona, e apesar de Zarco já ter retomado os treinos (fazendo musculação e exercícios na bicicleta), o piloto nascido em Cannes ainda não pôde ser operado devido à lesão.

Isso porque, de acordo com seus médicos, ficou claro que uma intervenção precoce poderia acarretar um sério risco de infecção, o que poderia agravar gravemente o estado de saúde de Zarco. Portanto, o francês deve continuar aguardando a cirurgia e, enquanto isso, será Crutchlow quem continuará substituindo-o.

Cal Crutchlow, Equipe LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

O britânico realmente não tinha planos, nesta fase de sua carreira, de voltar ao paddock da MotoGP, mas não pôde recusar o convite de sua equipe de longa data, a LCR de Lucio Cecchinello.

Embora o piloto estivesse há quase três anos afastado das motos da categoria, desde que foi piloto de testes da Yamaha, ele conseguiu pilotar a RC213V em um teste em Misano.

Ele não se saiu nada mal e participou do GP da Itália, embora tenha precisado abandonar a corrida devido a problemas físicos, decorrentes do esforço excessivo de voltar à MotoGP praticamente sem treinamento.

Crutchlow também correu na Hungria (ficou em 16º lugar e ficou a 6 segundos de marcar pontos graças a uma penalidade imposta a Maverick Viñales), em Brno (17º, a 44 segundos do vencedor, Marc Márquez) e em Assen, no último fim de semana, onde ficou em 19º na corrida sprint de sábado e em 16º na corrida principal de domingo, a mais de uma volta de Ai Ogura.

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