MotoGP: Crutchlow vê "aliança perfeita" entre Quartararo e Honda

Cal Crutchlow tem a particularidade de conhecer perfeitamente tanto a equipe atual de Fabio Quartararo na MotoGP quanto a que o receberá a partir de 2027. E o inglês, que atualmente substitui Johann Zarco na LCR, vê muito potencial na nova aliança do piloto francês.

Crutchlow passou boa parte de sua carreira na Honda, chegando a conquistar vitórias, antes de seu retorno inesperado em 2026 como substituto de Zarco. Mas ele também foi piloto de testes da Yamaha entre 2021 e 2024, trabalhando próximo de Quartararo.

O período de Crutchlow com a Yamaha inclui o desenvolvimento da M1 no ano do título de Quartararo e a subsequente queda de desempenho da moto, que se viu forçada a abandonar seu histórico motor quatro em linha a favor de um modelo V4 igual ao das concorrentes.

Quando questionado sobre a futura parceria entre Quartararo e Honda, Crutchlow se mostrou otimista, por causa do avanço apresentado pela marca japonesa ao longo do último ano.

"Acho que vai dar certo", disse Crutchlow durante a passagem do Mundial pela Inglaterra. "Conheço o estilo de pilotagem de Fabio, conheço também seu caráter, sua personalidade: ele quer vencer, a Honda quer vencer, não há motivos para que essa não seja uma aliança perfeita".

“Acho que é uma boa troca para os dois. Para a Honda, que está contratando um campeão mundial como o Fabio, com um estilo de pilotagem que me faz acreditar que ele vai se sair muito bem. Quanto ao Fabio, ingressar em uma equipe que quer voltar a vencer, acho que vai ser empolgante".

“É empolgante para o campeonato, considerando as mudanças que estão por vir. Mas Fabio é um excelente piloto, provavelmente um dos mais talentosos do grid, e também trabalha duro, então acho que será uma boa combinação".

A mudança de Quartararo foi oficializada durante a pausa da MotoGP, por mais que tenha sido assinada meses antes. Porém, a identidade de seu futuro companheiro segue indefinida.

A Honda anunciou também a contratação do jovem colombiano David Alonso, mas sem especificar em qual equipe ele atuaria. A marca japonesa segue analisando se promove o brasileiro Diogo Moreira para a equipe oficial ou se arrisca ao colocar Alonso direto ao lado de Quartararo.

Durante o fim de semana em Silverstone, Moreira foi questionado sobre uma janela para o anúncio da Honda:

“Vão me fazer essa pergunta o fim de semana inteiro. Mas estamos na mesma situação, estamos esperando”, respondeu ele . “Acho que não devo pensar nisso, há muitas coisas importantes em que pensar. E, no fim das contas, precisamos fazer nosso trabalho durante a temporada, tentar nos concentrar neste fim de semana. Veremos, com certeza haverá novidades em breve".

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