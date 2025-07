Apesar de não terem confirmado o fim da disputa contratual com o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, figurões da cúpula da Aprilia deram peso aos rumores no GP da Alemanha de que ele permanecerá com a equipe italiana em 2026, conforme seu contrato.

Isso ocorre após o retorno de Martín de uma lesão de longa duração para pilotar a moto da Aprilia MotoGP no início da semana, quando ele testou em Misano, e a notícia de que o espanhol viajará para Brno na esperança de participar do GP da República Tcheca no próximo fim de semana.

Falando ao DAZN em Sachsenring na sexta-feira, o chefe da equipe Aprilia, Paolo Bonora, comentou: "Nós sempre trabalhamos com a ideia de que Jorge é um piloto da Aprilia. Estamos muito otimistas com relação a isso. Eu estava antes, e estou ainda mais agora. Foi um teste muito positivo e feliz. Tanto Jorge quanto a Aprilia Racing estão muito felizes".

Então, em uma coletiva de imprensa posterior, o CEO Massimo Rivola não pareceu disposto a negar as sugestões. Sua escolha de palavras também deu a entender que o "desejo" de Martín de sair poderia estar no passado.

"Se o piloto [Martín] teve esse desejo por um momento, acho que ele teve sua razão para fazê-lo", disse Rivola. "E obviamente alguém [o empresário de Martín, Albert Valera] fez isso, então não há muito a dizer e acrescentar".

Embora o restante da resposta de Rivola sobre a questão de Martín tenha se resumido a 'nossa posição não mudou', isso pode ser interpretado como uma confirmação de que o fabricante de Noale resolveu a disputa a seu favor.

"Minha posição - nossa posição - tem sido a mesma desde o primeiro dia. Acho que não mexemos um dedo sequer nisso. Portanto, para nós, não há novidades porque achamos que o futuro já está definido. Obviamente, estamos bastante concentrados nisso. Estamos olhando para frente. Mal podemos esperar para vê-lo de volta".

Rivola disse que foi difícil tirar um Martín entusiasmado da RS-GP no teste de Misano. "Digo a vocês que, em Misano, ele estava pronto para fazer [uma] última corrida. E eu disse: 'Acho que está tudo bem assim'. Então, estou super positivo".

Martín precisará passar por um teste de condicionamento físico na quinta-feira da próxima semana para obter autorização para participar do GP da República Tcheca - a última etapa do campeonato antes da pausa de meio de temporada.

GUTO NEJAIM e FAUSTO MACIEIRA: Márquez x Valentino, MANIAS da DUPLA, 'causos' e MUITA RESENHA!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!