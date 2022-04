Carregar reprodutor de áudio

O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez retornará à ação neste fim de semana, no GP das Américas em Austin, Texas, após a recuperação dos problemas de visão que o tiraram da etapa na Argentina.

O piloto da Honda sofreu uma queda violenta no aquecimento para o GP da Indonésia no mês passado, ficando de fora da corrida devido a uma concussão. No voo de volta para a Europa, Márquez começou a vivenciar problemas com sua visão, sendo diagnosticado com um novo episódio de diplopia, também conhecido como "visão dupla".

Isso forçou Márquez a ficar de fora do GP da Argentina, e a expectativa era de que ele retornasse apenas no final do mês, no início da fase europeia do campeonato, em Portugal. Mas antes da quarta etapa da temporada, a Honda confirmou que o espanhol está recuperado e que ele disputará a prova deste fim de semana, no Circuito das Américas.

"Claro que estou muito feliz de estar de volta, é uma ótima sensação por retornar e especialmente por fazer isso em uma de minhas pistas favoritas", disse Márquez. "Independente da situação, sempre gostei de andar no Texas e tenho ótimas memórias lá".

"Temos algum trabalho para fazer após perder dois finais de semana, incluindo toda a etapa da Argentina, então não estou aqui para determinar um objetivo no momento. Há muitas coisas a fazer e considerar, mas o mais importante é que já estamos de volta à moto".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Na terça, Márquez foi à pista do Circuito de Alcarras na Espanha a bordo de uma Honda CBR600RR para checar se estava realmente recuperado da visão antes de viajar para o Texas.

Esse foi o terceiro episódio de Márquez com diplopia. Após um caso em 2011 quando guiava pela Moto2, o espanhol perdeu o final da temporada 2021 devido a uma concussão causada por um acidente de motocross, ficando três meses afastado das motos.

Durante o GP da Argentina da semana passada, seu irmão, Álex Márquez, piloto da LCR Honda, admitiu que nunca havia visto o hexacampeão tão decepcionado quanto naquele momento.

Márquez venceu o GP das Américas no ano passado, sendo um de três triunfos do espanhol em 2021 no ano de retorno após perder a temporada 2020 devido a uma fratura no braço. Com exceção de 2019, quando sofreu uma queda enquanto liderava com folga, o hexacampeão é imbatível no circuito desde a sua entrada no calendário em 2013.

O Circuito das Américas se junta ao Sachsenring na Alemanha como os dois palcos de maior sucesso de Márquez no esporte.

