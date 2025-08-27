MotoGP - Dall'Igna: Ano de Marc Márquez é "consagração de um campeão redescoberto"
Após o GP da Hungria, o gerente-geral da Ducati elogiou o domínio de Márquez e destacou a confiança da Ducati em Bagnaia após mudanças no Balaton Park
Marc Márquez, Ducati
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
O GP da Hungria mais uma vez deixou Marc Márquez como a grande nota positiva da etapa para a Ducati. Gigi Dall'Igna, gerente-geral da marca italiana na MotoGP, elogiou o domínio de Márquez e também destacou a confiança do time em Pecco Bagnaia após mudanças no Balaton Park.
Embora os rivais, especialmente a Aprilia e a KTM, pareçam estar se aproximando cada vez mais da fabricante italiana, o líder do Campeonato Mundial mais uma vez impôs seu domínio com grande autoridade na primeira visita da MotoGP ao Balaton Park, vencendo a sprint de sábado e a corrida principal no domingo - sua sétima dobradinha consecutiva e a décima da temporada - para continuar no caminho de seu sétimo título da categoria rainha. Um marco que ele terá a primeira chance de alcançar, se os resultados forem favoráveis a ele em Barcelona, em Misano, com seis rodadas de antecedência.
Pecco Bagnaia foi o que mais sofreu ao volante da Desmosedici GP25. O italiano passou por um dos finais de semana mais difíceis de uma temporada muito dura para ele, mas conseguiu terminá-la com uma boa sensação.
Pecco explicou que, antes da corrida de domingo, sua equipe na garagem fez uma "grande mudança" na motocicleta pela primeira vez nesta temporada. E parece que valeu a pena, pois ele explicou que isso permitiu que ele recuperasse a sensibilidade na frenagem e na entrada da curva. Embora essa melhoria tenha que ser confirmada, é claro, no Circuito de Barcelona-Catalunha.
Fiel ao seu compromisso com os fãs, Dall'Igna, a 'cara' do projeto italiano na categoria rainha, analisou a primeira visita do campeonato ao Balaton Park do ponto de vista da Ducati em seu perfil no LinkedIn. Em primeiro lugar, o renomado engenheiro elogiou o domínio de Márquez nesta temporada, enquanto tentava manter os pés no chão, já que as ameaças da fabricante italiana estão cada vez mais próximas.
"Sobre a força de Marc Márquez, não há mais nada a acrescentar ao que já foi dito e escrito desde o início da temporada", começou ele."Todos esses resultados nada mais são do que a consagração de um campeão redescoberto. Nunca nos acostumamos a vencer, e devemos comemorar cada vitória como se fosse a primeira, tanto para estimular nosso entusiasmo quanto para honrar seu grande talento".
"Devemos saborear ao máximo esses momentos e ser imensamente gratos a todos aqueles que, com seu inestimável trabalho nos bastidores, contribuíram tanto para o desenvolvimento de nosso projeto com o máximo comprometimento, longe dos holofotes e da fanfarra da mídia: um grande 'obrigado' a todos da Ducati Corse".
Luigi Dall'igna, MotoGP austríaco.
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"A variedade de marcas na classificação final diz muito sobre a competitividade de nossos rivais e agrega ainda mais valor às nossas vitórias. Por esse motivo, vale a pena mencionar o pódio totalmente da Ducati na corrida sprint, com os dois pilotos da VR46 demonstrando a força da equipe e de seus pilotos", continuou.
Depois disso, Dall'Igna continuou a explicar o fim de semana de Bagnaia, destacando a confiança da marca transalpina nele: "Foi um fim de semana realmente complicado para Bagnaia, desde os treinos até a classificação e depois as corridas. Houve apenas uma nota positiva, mas importante: as sensações experimentadas na corrida [de domingo] com as importantes mudanças de configuração que foram feitas após a classificação".
"O que importa agora não é o resultado da corrida em si, mas a sensação que ele redescobriu na motocicleta. Os resultados só virão quando ele tiver recuperado totalmente a confiança certa, o que também significa se acostumar a fazer 'coisas' que deveriam ser normais, mas que a configuração anterior não lhe permitia fazer. Portanto, a próxima etapa será importante para confirmar o caminho escolhido: não podemos esperar que isso aconteça. Acreditamos no Pecco, e ele sabe disso", concluiu.
DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:
COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP - Dall'Igna: 'Esperamos ter encontrado o caminho certo de Bagnaia'
MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"
MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano
MotoGP - Bagnaia: "É essencial resolver os problemas deste ano para estabelecer as bases para 2026"
MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria
MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria
Últimas notícias
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários