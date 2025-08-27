A Ducati viveu mais um domingo de 'sentimentos duplos' na Hungria, com Marc Márquez conquistando a vitória em Balaton Park no sábado e no domingo, sua sétima dobradinha consecutiva, tornando uma formalidade a conquista de seu mais um título mundial da MotoGP.

Do outro lado da garagem, no entanto, Pecco Bagnaia viveu o que, provavelmente, foi o fim de semana mais complicado de um 2025 já conturbado, embora na corrida principal, depois de fazer mudanças radicais em sua Desmosedici GP, ele pareça ter finalmente encontrado um caminho a seguir em busca do sentimento perdido.

Porém, o resultado é que, como também aconteceu em Brno antes da pausa de verão, no pódio havia apenas um representante do time italiano, Márquez, acompanhado pela KTM de Pedro Acosta e pela Aprilia de Marco Bezzecchi, que nas últimas corridas se tornaram ameaças cada vez mais reais. O chefe da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, também está bem ciente disso, e foi aí que ele começou sua análise para a Sky Sport, também enfatizando a importância do talento de Marc.

"Prefiro pensar que os outros estão chegando, como eu disse, então temos que trabalhar para alcançá-los um pouco. No entanto, devo dizer que estou feliz. As sete dobradinhas são números definitivamente importantes, então acho que fizemos bem em conseguir o Marc", disse Dall'Igna.

Graças ao seu recente domínio, o espanhol aumentou sua vantagem no campeonato sobre seu irmão Álex para impressionantes 175 pontos. Isso significa que, no momento, a matemática lhe dá a chance de ser campeão jáem Misano, na segunda corrida em casa da Ducati. Se ele tiver pelo menos uma margem de 222 pontos após o GP de San Marino, o título será dele com seis GPs de sobra.

"Como sempre, ter as pessoas ao redor que foram importantes para esse sucesso. Se isso acontecer, seria muito bom. Então, eu gostaria de ter todas as pessoas da Ducati Corse ao meu redor, que eu acho que merecem alguma emoção e satisfação por tudo o que conseguiram fazer ao longo dos anos", falou Gigi sobre a possibilidade de comemorar em casa.

A alternativa poderia ser fazer isso em Motegi, na casa dos rivais japoneses: "Mesmo no Japão, é sempre bom e especial vencer lá. Tenho uma coleção de pistões de dois tempos que venceram no Japão, porque antigamente as motos que venciam no Japão faziam algo importante, então certamente seria bom vencer lá também".

Dall'Igna também viu alguns sinais encorajadores na corrida de domingo de Bagnaia, que, apesar de terminar em nono, reduziu pela metade sua diferença para a sprint, mas, especialmente na segunda metade, ele disse que conseguiu pilotar do jeito que gosta: "Na minha opinião, ele fez uma boa corrida. É uma pena a punição de volta longa que ele tomou, caso contrário poderia ter terminado mais à frente. É claro que essa não é a posição dele, mas em comparação com os treinos na corrida, ele deu um passo importante para frente".

"O mais importante é a sensação dele. Fizemos uma mudança de configuração bastante importante e, infelizmente, tivemos outra que não pudemos experimentar no aquecimento, mas esperamos ter encontrado o caminho. É só uma questão de ele encontrar alguma confiança com a moto para poder fazer o que pode, porque sabemos que ele é um grande campeão e temos fé nele".

Depois de um bom segundo lugar na Áustria, Fermin Aldeguer escorregou quando estava lutando pelo top-5, mas agora está bem claro que o novato da Gresini Racing provocou uma grande faísca no chefão do departamento de corrida.

"Ele é um piloto muito bom, que está mostrando um potencial incrível. Ele cometeu um erro, o que, na minha opinião, é normal porque ainda é um novato, então ainda precisa aprender e a experiência é adquirida com os erros. O importante é, acima de tudo, ter mostrado que ele pode lidar mentalmente com uma sessão de classificação e que pode se sair bem na corrida, porque tem o ritmo dos grandes pilotos".

Por fim, Dall'Igna abordou o assunto da nova pista húngara, que não convenceu totalmente com suas chicanes muito estreitas, que tornam as ultrapassagens realmente complicadas. De acordo com ele, portanto, algo deve ser feito antes de retornar ao Balaton Park no próximo ano.

"Essa é uma pista realmente complicada, onde as ultrapassagens são muito difíceis. Se eu tiver que fazer uma anotação, a primeira curva é realmente complicada e, como é muito difícil ultrapassar, no início isso leva todos a se arriscarem um pouco mais do que o normal. É por isso que acho que, no geral, talvez haja algo a ser revisado nessa pista. Também vimos Bastianini retornar à pista depois de um acidente em uma chicane e isso é claramente algo que precisa ser pensado, então acho que vale a pena fazer algumas pequenas mudanças para o próximo ano", concluiu.

