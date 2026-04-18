Ducati completa 100 anos de história em 2026 e, na sexta-feira (17), realizou um evento para comemorar essa data. Naturalmente, o gerente-geral da marca italiana na MotoGP, o engenheiro Gigi Dall'Igna, foi uma das estrelas da comemoração, e falou das prioridades da atual campeã da categoria rainha.

Tais comemorações estão sendo ofuscadas, em parte, por um início de temporada um tanto irregular para Ducati, que ainda não conseguiu nenhuma vitória e tem sido dominada pela Aprilia, que acumula cinco vitórias consecutivas com Marco Bezzecchi.

Com a chegada do Campeonato Mundial à Europa, espera-se uma melhora da Ducati, embora, diante do início dominante da Aprilia, seja preciso manter a cautela.

Dall'Igna falou à Sky Sports Italia sobre suas previsões para o retorno às competições, na próxima semana, após um mês de pausa.

“Espero que sejamos capazes de melhorar a situação atual; certamente teremos que trabalhar na moto para tentar ajustar a configuração. Jerez será importante, sobretudo o teste de segunda-feira, onde teremos a possibilidade de testar coisas novas, então será um dia em que teremos que trabalhar muito bem”, explicou o engenheiro.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Álex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

Curiosamente, o melhor piloto da Ducati na classificação geral após as três primeiras etapas da temporada é o piloto da VR46 Fabio Di Giannantonio, quarto colocado e à frente do atual campeão Marc Márquez, que está em quinto com cinco pontos a menos.

“O Fabio está indo muito bem. No ano passado, ele teve azar porque chegou ao início da temporada lesionado, um pouco como está acontecendo este ano com o Marc".

"Chegar lesionado significa perder os testes de pré-temporada e não estar em forma no início da temporada, o que complica tudo. Este ano, com todos os astros alinhados, ele está indo muito bem".

"Fabio é um piloto muito talentoso e acho que, nesta fase da temporada, ele está demonstrando isso, então temos que aplaudir”. No entanto, tal momento não está ajudando o italiano a renovar seu contrato como piloto de fábrica da Ducati na equipe de Valentino Rossi.

Quem não continuará na equipe italiana no próximo ano é Pecco Bagnaia, que, apesar de ter mostrado boas perspectivas na pré-temporada, desandou com o início do campeonato, inclusive no aspecto mental.

"[Pecco] parece-me bem, está indo bem e é preciso lembrar que perdeu uma corrida de sprint [em Austin] que dominou claramente até a última volta. Sinceramente, vejo-o bem, tanto do ponto de vista mental quanto físico, então espero que ele seja capaz de demonstrar todo o seu talento", opinou Dall'Igna.

A lesão de Márquez

Embora o domínio da Aprilia seja evidente, e a GP26 não esteja sendo uma moto tão precisa quanto no ano passado, o verdadeiro calcanhar de Aquiles da Ducati é a lesão no ombro de Márquez.

“Acho que Marc está se recuperando bem; ele vem de uma lesão grave que o impediu de disputar as últimas cinco corridas do ano passado”, lembrou Dall'Igna. “Quando alguém chega à pré-temporada com uma lesão tão grave no ombro, precisa de um pouco de tempo para colocar tudo no lugar”, argumenta.

“Mas Marc é um campeão, certamente um dos melhores campeões da história da MotoGP. Estou convencido e confiante de que ele será capaz de fazer tudo o que for necessário".

Após um mês sem corridas desde o GP do Brasil, a MotoGP retorna na próxima semana com o GP da Espanha, uma corrida que nunca foi muito favorável para Marc, mas que se apresenta como uma oportunidade de voltar ao pódio.

“Nunca faço previsões, só sei que tenho que chegar a Jerez e dar o meu melhor, esse é o objetivo. Mais do que na corrida, penso no teste de segunda-feira, onde acredito que poderemos encontrar as soluções para voltar ao caminho certo”, concluiu Dall'Igna.

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