Gigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati na MotoGP, analisou o desempenho da fabricante italiana em Silverstone, onde Marc Márquez salvou o pódio e Pecco Bagnaia caiu novamente, apontando os pontos fracos da motocicleta.

A Ducati teve uma de suas corridas de GP mais agitadas no último fim de semana em Silverstone. Depois de perder a invencibilidade na França, com o triunfo de Johann Zarco na pista molhada, o icônico circuito britânico mais uma vez colocou a marca italiana em xeque no domingo, embora a longa corrida britânica estivesse seca. Mas o vento forte e o frio tiveram um papel importante.

Marco Bezzecchi levou a Aprilia à vitória depois de escolher a estratégia certa, pilotando com o pneu dianteiro macio, enquanto Zarco ficou em segundo lugar.

Em termos de Ducati, Marc Márquez, que havia vencido o sprint, aproveitou a bandeira vermelha na segunda volta para esquecer o acidente e acabou indo atrás do pódio com pneus médios e pilotando com muito cuidado, graças ao acidente de Fabio Quartararo.

Pecco Bagnaia estava fazendo uma boa corrida, mas acabou caindo, tornando ainda maior a crise de resultados e, acima de tudo, de sensações que ele está vivendo nesta 2025.

Assim, após a corrida, a análise habitual do gerente geral da Ducati não demorou a chegar. Em seu perfil no LinkedIn, Dall'Igna fez um balanço do que havia acontecido, observando que o domingo foi particularmente difícil para a marca italiana.

"Com onze vencedores diferentes nas últimas edições deste GP, Silverstone confirmou toda a sua imprevisibilidade, ainda mais no domingo, com bandeiras vermelhas, ventos fortes, acidentes, contratempos técnicos e reinícios".

"Foi uma corrida com muitas voltas e reviravoltas, onde todo o pelotão foi remodelado várias vezes, entre mudanças na frente e retornos emocionantes na parte de trás", começou ele, antes de destacar o bom dia de Márquez, mais uma vez subindo entre os três primeiros, apesar de todos os problemas.

"Para nós, foi um domingo bastante complicado, incomum, certamente não brilhante e com um desempenho bastante discreto. No entanto, Marc fez um ótimo trabalho, se viu em apuros e conseguiu uma recuperação que o levou ao terceiro lugar, o que, nessas circunstâncias, vale muito, considerando a sorte que ele teve de ter se beneficiado da segunda largada, concedida após o acidente inicial".

"De qualquer forma, foi um retorno notável, de forma alguma previsível, nem fácil de conseguir, no qual ele colocou a determinação de um veterano bem-sucedido e a tenacidade de um novato".

Luigi Dall'igna, Equipe Ducati

Em seguida, ele comentou sobre a corrida de Bagnaia. Ele apontou que o bicampeão passou por outro domingo "infeliz". E depois de apelar para a união com ele após a França para ajudá-lo a recuperar seu sentimento, ele agora argumentou que "não há justificativa" para sua situação, e que todos os envolvidos - tanto Pecco quanto a própria Ducati - devem fazer sua parte para voltar aos trilhos.

"Certamente, temos uma série de dados, dinâmicas e situações que devemos analisar em profundidade: em todo caso, essa não é uma história antiga, começando com o momento difícil de Pecco, que passou por outro domingo negativo e, é preciso dizer, bastante infeliz, dado o início promissor da corrida que ele teve".

"Não há justificativa, todos devem fazer a sua parte e todos devem se sentir totalmente responsáveis: trabalhar juntos para resolver e melhorar, trabalhar como uma equipe com o conhecimento de nossos pontos fortes e com a humildade de sempre".

"Tenho certeza de que só pode ser positivo para nós o fato de termos sido chamados para lutar nesse campo contra rivais que voltaram a ser competitivos e que agora estão prontos para serem protagonistas novamente, com todo o respeito", concluiu Dall'Igna.

No domingo, Bagnaia apontou novamente os pontos fracos da Ducati deste ano como sua principal desvantagem: "Este circuito foi um teste difícil para a GP25. Sofremos muito. E, honestamente, sem o problema de Fabio [Quartararo], provavelmente não haveria nenhuma Ducati no pódio. Portanto, temos que analisar as coisas em profundidade e entender o que não está funcionando, porque obviamente há algo errado".

"Durante todo o fim de semana, a GP24 foi muito melhor do que a GP25. Isso foi visto com Álex, mas também hoje com Franco Morbidelli na corrida, que foi mais rápido que Marc. Márquez é muito forte porque consegue esconder os problemas que estamos tendo", concluiu Bagnaia.

