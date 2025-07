Depois de completar mais da metade de seu calendário, a MotoGP está tirando algumas semanas de descanso. Antes de uma pausa por alguns dias, Gigi Dall'Igna publicou seus comentários sobre o GP da República Tcheca, com direito à vitória dupla de Marc Márquez, no seu perfil no LinkedIn.

O gerente geral da Ducati não poderia deixar de começar com mais uma dominação do hexacampeão, que entrou oficialmente para a história da fabricante italiana, tornando-se o primeiro a vencer cinco GPs consecutivos pilotando uma moto Ducati, completando o trabalho com o mesmo número de sprints.

O piloto espanhol, que venceu 19 das 24 corridas realizadas antes da pausa de meio de temporada, está a caminho de seu sétimo título na categoria rainha, com a vantagem sobre seu irmão Álex chegando a 120 pontos. Diante de tudo isso, Dall'Igna só pode mostrar sua admiração.

"Oitava vitória da temporada em 12 corridas, 70ª na história, 5ª dobradinha consecutiva de sprint-GP, Marc é o primeiro piloto da Ducati a atingir esses patamares, tendo vencido todas as corridas sprint de sábado, com exceção de uma. É uma supremacia que vai além de meras vitórias e diz muito sobre o excelente trabalho que estamos fazendo na simbiose moto-piloto, o que nos deixa justificadamente orgulhosos", escreveu Dall'Igna em seu perfil.

Marc Marquez, equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

"Um merecido tributo ao que é mais uma prova da extraordinária classe de Marc, avassaladora e, acima de tudo, inteligente; sempre capaz de gerenciar as diferentes situações e condições da corrida, seja assumindo a liderança da primeira à última volta com absoluta maestria, como na Alemanha, ou começando de forma mais cautelosa, para depois acelerar ao máximo na metade do GP, mantendo todos a uma distância segura sem correr riscos, como fez ontem".

"Ele otimiza todas as circunstâncias, no seco ou no molhado, nos momentos cruciais, tirando o melhor da moto e de si mesmo, combinando sagacidade e instinto, modulando a experiência de um campeão e o desejo inesgotável de vencer: sim, um campeão que, só por ser um, mostra humildade na consciência de que ainda tem que crescer e melhorar".

O engenheiro veneziano também reservou suas palavras de apoio para Pecco Bagnaia, que conquistou pelo menos uma pole position na República Tcheca, frustrado por um episódio infeliz na sprint e pela agora habitual falta de sensibilidade na corrida longa, que, no entanto, terminou a um passo do pódio.

No sábado, no entanto, ele não pôde fazer nada quando uma comunicação errônea apareceu no painel de instrumentos de sua moto, segundo a qual ele estava pilotando com a pressão do pneu dianteiro abaixo do limite mínimo permitido. Isso o obrigou a reduzir a velocidade e a ser ultrapassado para tentar aumentar a pressão, apenas para descobrir, quando retornou aos boxes após terminar em sétimo, que os valores estavam corretos.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pecco foi muito bem, com uma ótima largada, como fez na sprint de sábado, depois de sua extraordinária primeira pole position da temporada: ele assumiu a liderança e a manteve o máximo que pôde, dando voltas fortes até o final, chegando perto do pódio. Um pódio que ele teria merecido, considerando o que aconteceu na sprint".

"Um quarto lugar, no entanto, que é significativo pela forma como se desenvolveu. Na minha opinião, seu melhor fim de semana da temporada: duas corridas excelentes, com sinais de melhora, e um ritmo voltado para as primeiras posições. Ele também não teve sorte, e isso foi culpa nossa. Temos que ser capazes de apreciar cada pequeno sinal e reação positiva que vem da moto e, acima de tudo, do piloto e da equipe: o mais importante é nunca desistir e trabalhar todos juntos".

Agora, como mencionado, é hora de recarregar as baterias, mas sem baixar a guarda, porque a concorrência está se tornando cada vez mais temível: "Chegamos à metade da temporada: agora são as merecidas férias, que chegam no momento certo e são bem merecidas para todos".

"Essa é uma oportunidade de recuperar a preciosa energia mental. Energias que serão eventualmente colocadas de volta nos trilhos contra adversários que estão se tornando cada vez mais insidiosos e temíveis, o que não é mais 'notícia de última hora'...", concluiu Dall'Igna.

MÁRQUEZ supera problema, Pecco SOFRE! Aprilia e KTM bem. E Diogo Moreira? | SERTÕES com Raquel Stein

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!