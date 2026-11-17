Segundo apuração do Motorsport.com, David Alonso participou de um teste no circuito de Sepang pilotando uma moto de 2027 da Honda, com a qual fará sua estreia na MotoGP na próxima temporada.

No domingo do GP do Catar, depois da corrida da Moto2, Alonso viajou de Doha para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o time de testes e desenvolvimento da HRC o esperava. Lá, tanto Aleix Espargaró como Takaaki Nakagami, os dois pilotos de testes oficiais da equipe, estavam trabalhando no desenvolvimento do protótipo de 850cc, a RC214V, com a qual os quatro pilotos da Honda competirão no próximo ano.

Alonso teve um dia completo para um primeiro contato com a MotoGP. Ele completou uma boa quantidade de voltas e, segundo apurou o Motorsport.com, com tempos que não só foram decentes, como até convidam ao otimismo.

O teste de Alonso está incluso no programa de testes privados da Honda, totalmente dentro da legalidade e utilizando pneus Pirelli. Antes de Alonso, outros pilotos da Moto2, como Izan Guevara (Yamaha) e Senna Agius (KTM), já testaram o protótipo de 2027, em sessões na Áustria.

No entanto, o 'estreante' que mais rodou com a moto é o italiano Nicolò Bulega, campeão de Superbike. Em 2026, ele tinha um contrato com a Ducati para desenvolver o protótipo de 850cc e, em 2027, estreará na MotoGP com a Team VR46.

O único estreante de 2027 que ainda não testou a moto de 850cc é Daniel Holgado, contratado pela Gresini, onde fará dupla com Joan Mir.

Entre os atuais pilotos da categoria rainha, alguns nomes como Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio ou Ai Ogura, não poderão testar a nova moto até o teste de Valência, em 1º de dezembro, pois trocarão de equipe.

A última vez que a Honda organizou um teste privado para um piloto que iria estrear no ano seguinte na MotoGP foi em 2012, quando Marc Márquez subiu na RC213V em um circuito e uma data que, ainda hoje, se mantêm em segredo.

Também em 2007, a Yamaha organizou um teste para Jorge Lorenzo, no Circuito de Almería, para que ele tivesse um primeiro contato com a M1 antes de estrear na categoria rainha, conquistando a pole position no GP do Catar de 2008.

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