MotoGP

MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

Chefe da equipe insiste que não há nenhuma verdade de que ele deixará o time

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Davide Tardozzi, Gerente de Equipe da Ducati

O chefe da Ducati, Davide Tardozzi, desmentiu as especulações de que poderia estar deixando a equipe campeã mundial de MotoGP, classificando os rumores como "absurdos" e "infundados".

Leia também:

Nos últimos dias, os boatos sobre uma grande mudança na Ducati têm sido abundantes, com alegações de que o ex-piloto da World Superbike, Tardozzi, poderia deixar seu cargo após a temporada de 2026.

Um relatório chegou a afirmar que o italiano teve um desentendimento com o gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, sobre como a fabricante lidou com as dificuldades de Francesco Bagnaia neste ano.

No entanto, depois de aparecer na primeira fila do evento Campioni in Pista, realizado na semana passada na sede da Ducati, o piloto de 66 anos acabou com qualquer especulação sobre seu futuro, insistindo que não houve discussões internas sobre uma possível saída.

"Houve rumores absurdos e infundados", disse ele ao GPOne.com. "Na verdade, nós nos perguntamos por que, porque não havia absolutamente nenhum motivo".

Perguntado se as reportagens, publicadas por alguns veículos italianos, o incomodaram, ele respondeu: "De forma alguma, porque conheço meu relacionamento com Gigi Dall'Igna, Mauro Grassilli [diretor esportivo da Ducati] e Claudio Domenicali [CEO da Ducati]".

"Nós rimos, perguntando por que eles saíram, mas eu repito que não há base para eles. Além disso, quando alguém escreve sobre 'rumores internos', não fica claro a quem está se referindo, porque não há rumores internos".

 

A própria Ducati zombou da especulação nas mídias sociais, postando uma foto de Tardozzi e Dall'Igna antes do evento de Bolonha com a legenda: "Divórcio? Saiba mais às 12 horas".

Questionado sobre a intenção da foto, Tardozzi disse: "Sim, não há motivo para essa história, mas é bom fazer as pessoas falarem".

"Se as pessoas acham que eu posso ser notícia, tudo bem, mas meu relacionamento com a Ducati é absolutamente sólido".

BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Watch: BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

